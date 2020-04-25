نيويورك تقدم 500 ألف وجبة حلال للمسلمين خلال شهر رمضان

قال العمدة بيل دي بلاسيو إن مدينة نيويورك تعتزم تقديم نصف مليون وجبة حلال خلال شهر رمضان، في طليعة برنامج يمكن أن يطعم ما يصل إلى مليوني شخص.

وأكد عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، أنهم سيعملون على توفير 500 ألف وجبة مجانية خلال شهر رمضان، وذلك بعد إغلاق المساجد ضمن إجراءات الوقاية، حيث اعتادت على توزيع وجبات مجانية للصائمين والجائعين.

وقال دي بلاسيو، خلال مؤتمر صحفي "من أنبل دعوات رمضان إطعام الجياع"، وأضاف "هذا أصعب من أي وقت مضى الآن حيث لا يستطيع الناس الذهاب إلى مساجدهم ".

وسيتم توزيع 400 ألف وجبة حلال في 32 مكتبا تابعا لوزارة التربية والتعليم كما يتم تقديم 100 ألف وجبة أخرى من خلال المنظمات المجتمعية خلال شهر رمضان.

كما تقدم المدينة وجبات كوشير لليهود، وقال رئيس البلدية إن ذلك جزءا من برنامج قدم 10 ملايين وجبة طعام جاهزة في 435 موقعا وعبر سيارات الأجرة إلى سكان نيويورك بتكلفة لا تقل عن 170 مليون دولار.

لن يجوع أحد في نيويورك

ذكرت وكالة بلومبرغ أن المسؤولين في المدينة يتوقعون أن تبلغ أزمة الغذاء في المدينة مستويات حادة، وتوقع العمدة أن المدينة ستفقد ما لا يقل عن 475 ألف وظيفة بسبب الإغلاق القسري بسبب جائحة كورونا.

وقال دي بلاسيو إن مسؤولي المدينة يتوقعون تقديم 10 ملايين وجبة على الأقل هذا الشهر، وهم على استعداد لتقديم 15 مليون وجبة في مايو، وتعهد قائلا "لن يجوع أي من سكان نيويورك.. ستوفر مدينتك الطعام".

وتعتبر مدينة نيويورك إحدى أكبر بؤر جائحة فيروس كورونا في العالم، إذ سجلت 145 ألف حالة إصابة، وأكثر من 11 ألف وفاة.