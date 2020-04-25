للمرة الأولى: رفع الأذان بمكبرات الصوت في "مينيابوليس" الأمريكية (فيديو)

شهدت مدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا الأمريكية، رفع الأذان بواسطة مكبرات الصوت، للمرة الأولى في تاريخها، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

من مكبرات الصوت على سطح مسجد في ولاية #مينيسوتا، تردد أذان الصلاة لأول مرة على الإطلاق في أحد أحياء #مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية في وقت متأخر من يوم الخميس فيما كانت الجالية المسلمة هناك تستعد لبدء شهر #رمضان المبارك pic.twitter.com/DjX04JN1kc — TRT عربي (@TRTArabi) April 25, 2020

وحسب وسائل إعلام أمريكية، جرى الاتفاق بين السلطات المحلية والجمعيات الإسلامية في المدينة، على رفع الأذان بواسطة المكبرات، في حي سيدار ريفر سايد، اعتبارا من الخميس الماضي.

مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأمريكية تسمح للمسلمين ببث #الأذان عبر مكبرات الصوت طيلة شهر #رمضان المبارك#كورونا #الولايات_المتحدة_الأمريكية pic.twitter.com/13ERvQp6Pl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 22, 2020

وأضافت أن رفع الأذان بوساطة المكبرات سيستمر في جامع دار الهجرة بحي سيدار ريفر سايد في مواعيد الصلوات الخمس، طيلة شهر رمضان.

وتهدف السلطات من خلال قرار رفع الأذان، إلى تعزيز معنويات المسلمين، في ظل فرض قوانين العزل الاجتماعي بسبب جائحة كورونا، وحظر الفعاليات الجماعية مثل الإفطار والسحور، وصلوات التراويح.

وأعرب المسلمون في مينيابوليس عن بالغ امتنانهم جراء رفع الأذان في سماء المدينة، في هذه الأيام الفضيلة.

وقال إمام جامع دار الهجرة، شريف محمد: سماع صوت الأذان يُشعر المسلمين في كافة أصقاع العالم، بالراحة والفرج، خاصة في هذه المرحلة الحرجة.

من جانبه، قال رئيس بلدية مينيابوليس، جاكوب فراي: رفع الأذان بواسطة المكبرات، طيلة شهر رمضان، سيسهم في إراحة المسلمين في المدينة ولو قليلا.