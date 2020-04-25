لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم السبت 25 من أبريل/نيسان

حتى مساء السبت، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على مليونين و855 آلفا، توفي منهم أكثر من 198 ألفًا، بينما تعافى ما يزيد على 815 ألفًا آخرين، حسب موقع "وورلد ميترز".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم السبت، 25 من أبريل/نيسان 2020:

لحظة بلحظة

وزارة الصحة البرازيلية: تسجيل 5514 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 58509.

وزارة الصحة البرازيلية: تسجيل 346 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4016.

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 13 وفاة و227 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وزارة الصحة التركية: تسجيل 2861 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 107773.

وزارة الصحة التركية: تسجيل 106 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2706.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 3897.

وزارة الصحة الإيطالية: 415 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 26,384.

وزارة الصحة السودانية: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 213.

وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 3256.

وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 419.

وزارة الصحة البريطانية: 813 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 20319.

وكالة الصحافة الفرنسية: عدد الوفيات في أوربا جراء فيروس كورونا يتخطى 120 ألفا.

وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 47.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات.

السويد تعلن تسجيل 40 وفاة و610 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2892.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9358.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 378 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 2944 إصابة.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 1032 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 45325.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 241 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6917.

السلطات الروسية: تسجيل 66 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 681.

السلطات الروسية: تسجيل 5966 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 74588.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3889.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5650.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 89328.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل وفاتين و8 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 24 والإصابات إلى 696.

وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 15148.

إندونيسيا تعلن تسجيل 31 وفاة جديدة بفيروس كورونا و396 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 720 والإصابات إلى 8607.

وزارة الصحة الفلبينية تعلن تسجيل 17 وفاة جديدة بفيروس #كورونا وأكثر من 100 إصابة جديدة.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1905.

رويترز: ألمانيا تسجل 179 وفاة جديدة بفيروس كورونا و2055 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5500 والإصابات إلى 152 ألفا و438.

وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1463.

رويترز: الصين تعلن عن 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة.

جامعة جونز هوبكنز: انخفاض عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 1258.

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: ليس هناك علاج مرخص باستخدامه حاليا للمصابين بفيروس كورونا.

ترمب: إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على استخدام أول اختبار يجري في المنزل لكشف الإصابة بفيروس كورونا.