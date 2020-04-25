كورونا.. الوفيات تقترب من 200 ألف في العالم وانخفاض في أمريكا

شارفت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد على تخطي الـ200 ألف السبت، في حين سجّلت الولايات المتحدة أدنى حصيلة يومية منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وسجّلت الولايات المتحدة 1258 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، حسب جامعة جونز هوبكنز.

ورفعت حالات الوفاة الجديدة العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة إلى 51017، استنادا إلى الأرقام الرسمية.

غير أنّ هذا الانخفاض في الأرقام لا يُشكّل في الوقت الحالي مؤشّراً إلى أيّ منحى محدّد، وسيتعيّن أن يبقى على هذا النحو خلال الأيام المقبلة كي يتسنّى تأكيد وجود تحسّن فعلي في البلاد.

غوتيريش يطالب بدواء لا يستثني الفقراء

دواء لا يستثني الفقراء

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أن دحر الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 193 ألف شخص في العالم يتطلب "أكبر جهد في الصحة العامة في التاريخ".

وقدمت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة الدولية التابعة لها مبادرة "تاريخية" لإنتاج علاجات لوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وبدأ السباق بين المختبرات لإيجاد العقار المناسب لعلاج فيروس كورونا، إذ تجري ست تجارب سريرية خصوصا في بريطانيا وألمانيا.

لكن غوتيريش قال إن الرهان يتعلق بالتوصل إلى لقاح وعلاج "بسعر معقول وآمنين وفعالين" ومتوفرين "للجميع وفي كل مكان" محذرا من حل يستثني الفقراء.

أطباء فرنسيون في جنازة زميل لهم توفى بفيروس كورونا-23 أبريل

فرنسا

في فرنسا قال مدير عام الصحة جيروم سالومون الجمعة إن الفيروس تسبب في وفاة 22245 شخصاً منذ بداية مارس/آذار مع تسجيل 389 وفاة جديدة لكن عدد مرضى العناية المركزة يتراجع منذ 16 يوماً.

وقال في تصريحه اليومي إن الوباء تسبب بوفاة 13852 شخصاً في المستشفيات، بزيادة 305 حالات، و8393 وفاة في دور رعاية المسنين والمؤسسات الطبية والاجتماعية الأخرى بزيادة 84 وفاة عن الأمس.

وأكد سالومون أن انتشار الفيروس "ما زال على مستوى عال" وما زالت فرنسا تواجه "وباءً حاداً وشديداً" إلا أنه، ومنذ 16 يوماً يستمر عدد الأشخاص الذين يدخلون العناية المركزة في الانخفاض.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أنه سيتم تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضت منذ شهرين لمواجهة الوباء، اعتبارا من 11 مايو/أيار.

ولا تزال تفاصيل خطة الخروج من العزل غير واضحة؛ لكن بعض المدارس ستعيد فتح أبوابها فيما لا تزال مؤسسات أخرى مثل: المقاهي والمطاعم مغلقة.

واستضاف ماكرون لقاءً، عبر دائرة فيديو، شارك فيه ممثلون عن القطاع ووزراء في الحكومة لمناقشة الأزمة التي قد لا تنتهي بمجرد رفع فرنسا لإجراءات الإغلاق.