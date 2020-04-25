قطر تسجل أعلى معدل إصابات يومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت تسجيل 833 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما يعد أعلى معدل إصابات يومية منذ اكتشاف أول حالة إصابة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 10 حالات، لافتة إلى أن 8419 إصابة تخضع للعلاج.

وأشارت إلى تسجيل 120حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 929 حالة.

ولفتت إلى فحص 3817 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 79705.

وذكرت الوزارة في بيانها أن معظم الحالات الجديدة تعود للعمالة الوافدة التي كانت مخالطة لحالات سابقة مكتشفة.

في حين أن النسبة الأقل من الحالات تعود إلى مواطنين ومقيمين إما مخالطين داخل نفس الأسرة أو في إطار محيط العمل.

وتم إدخال الحالات المصابة الجديدة للعزل الصحي التام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن الارتفاع الملحوظ لعدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة يعود لعدة أسباب منها: أن انتشار الفيروس بدأ يدخل في مرحلة الذروة (أي أعلى موجة التي تصيب البلاد)، والتي قد تستمر في الزيادة لفترة قبل أن تبدأ بالانخفاض.

ودعت الوزارة جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة والحرص التام على تطبيق الإجراءات الوقائية والمحافظة على البعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين للتقليل من احتمال إصابتهم بالفيروس.