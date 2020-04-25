قطر تدعو إلى إنهاء الحصار وتؤكد فشل خطط النيل من قرارها السيادي

جددت قطر الدعوة إلى إنهاء "الحصار الجائر وغير القانوني المفروض عليها" مؤكدة على خيبة الحسابات التي عولت عليها دول الحصار للنيل من دولة قطر وقرارها السيادي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عبر حسابها على تويتر، السبت، أن ذلك جاء في بيان وجهته المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، خطيا إلى مجلس الأمن الدولي.

وأكد البيان أن "الأزمة التي اختلقتها دول الحصار مع دولة قطر من الأزمات التي زادت من تعقيد الوضع في المنطقة، وألقت بظلالها السلبية على أمنها واستقرارها"، مضيفة "منذ ذلك الحين تتكشف النوايا السيئة وراء الحملة التحريضية والتضليلية ضد دولة قطر".

وشدد البيان على أن "إنهاء الحصار غير القانوني والجائر على دولة قطر أصبح أكثر إلحاحا، وإنهاء إغلاق دول الحصار لمجالاتها الجوية أمام الطائرات القطرية الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي وأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران الدولي".

كما جدد البيان استعداد دولة قطر لـ"تسوية الأزمة سلميا عبر الحوار البناء غير المشروط القائم على الاحترام المتبادل الذي يحفظ سيادة الدول"، مؤكدا تقدير قطر للجهود المخلصة لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، الأربعاء الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هاتف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتباحثا في عدة ملفات.

وأضاف البيت الأبيض أن "الرئيس ترمب شجع (خلال الاتصال) الأمير تميم على اتخاذ إجراءات لحل الأزمة الخليجية؛ حتى يتسنى العمل معا للتغلب على كورونا، ولتقليل تأثيره الاقتصادي، وللتركيز على القضايا الإقليمية الرئيسية".

وفي اتصال آخر، دعا ترمب، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، لاتخاذ خطوات من شأنها حل الخلاف الخليجي مع قطر.

وبحسب "سي إن إن" قال البيت الأبيض إن ترمب شجع ابن زايد على اتخاذ خطوات نحو حل الصدع في الخليج عبر حل الخلاف الخليجي.

ومنذ يونيو/ حزيران 2017 قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بزعم دعمها للإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة السيطرة على قرارها السيادي.