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سياسة

شاهد: "العودة في رمضان" تفسير الآيات الأولى من سورة الأحقاف

25/4/2020

يتناول الشيخ سلمان العودة، في حلقة اليوم، تفسير الآيات الأولى من سورة الأحقاف.

ويبدأها بقوله تعالى: "قُلْ أَرَأَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ".

وتذاع حلقات الشيخ العودة في توقيتين مختلفين؛ الأول في تمام الساعة 3:30 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة، وهي حلقات بعنوان "مع الله" يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسنى.

أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة وخلال هذه الحلقات التي تحمل عنوان " إشراقات قرآنية" يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحا ومفسرا معانيها.

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شاهد: سلمان العودة على الجزيرة مباشر في رمضان

المصدر : الجزيرة مباشر
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