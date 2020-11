انغلاق "الثقب غير المسبوق" لطبقة الأوزون أعلى نصف الكرة الشمالي

أعلنت وكالة "كوبيرنيكوس" الأوربية لمعلومات تغير المناخ، انغلاق الثقب الذي شهدته طبقة الأوزون أعلى القارة القطبية الشمالية خلال شهري مارس/ آذار الماضي وأبريل/ نيسان الجاري.

وقالت الوكالة، في تغريدة لها على تويتر، إن الثقب غير المسبوق لطبقة الأوزون في نصف الكرة الشمالي الذي تشكل في 2020 قد انغلق.

وأضافت أن وقوع ما يُعرف بانقسام الدوامة القطبية سمح للهواء الغني بالأوزون بالولوج إلى القطب الشمالي مما أدى إلى غلق الثقب.

The unprecedented 2020 northern hemisphere #OzoneHole has come to an end. The #PolarVortex split, allowing #ozone-rich air into the Arctic, closely matching last week's forecast from the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service.

More on the NH Ozone hole➡️https://t.co/Nf6AfjaYRi pic.twitter.com/qVPu70ycn4

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) April 23, 2020