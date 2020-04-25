الصين ترسل فريقا طبيا لتقديم المشورة بشأن زعيم كوريا الشمالية

أرسلت الصين فريقا لكوريا الشمالية يضم خبراء طبيين لتقديم المشورة بشأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعون على الوضع، لرويترز.

تأتي زيارة الأطباء والمسؤولين الصينيين وسط تقارير متضاربة عن صحة كيم.

وقال اثنان من الأشخاص الثلاثة إن وفدا برئاسة عضو كبير في إدارة الاتصال الدولي بالحزب الشيوعي الصيني غادر بكين إلى كوريا الشمالية يوم الخميس.

وهذه الإدارة هي الهيئة الصينية الرئيسية التي تتعامل مع كوريا الشمالية، وامتنعت المصادر عن كشف هويتها نظرا لحساسية الموضوع، في حين لم تعلق وزارة الخارجية الصينية.

عملية جراحية

كان موقع ديلي إن كيه الإلكتروني-مقره في سول- ذكر الأسبوع الماضي أن كيم يتعافى بعدما أجريت له عملية في القلب في 12 من الشهر الجاري، ونشر الموقع النبأ نقلا عن مصدر بكوريا الشمالية لم يفصح عن هويته.

وشكك مسؤولو الحكومة الكورية الجنوبية ومسؤول صيني في إدارة الاتصال في تقارير، أشارت إلى أن كيم في حالة خطيرة بعد الجراحة.

وقال المسؤولون الكوريون الجنوبيون إنهم لم يرصدوا أي نشاط غير عادي في كوريا الشمالية.

كما قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الخميس من شأن تقارير نشرت الأسبوع الماضي وقالت إن حالة كيم خطيرة.

وقال للصحفيين "أعتقد أن التقرير غير صحيح "، ولكنه امتنع عن توضيح ما إذا كان على اتصال بالمسؤولين الكوريين الشماليين.

زعيم كوريا الشمالية مع شقيقته

مشكلات صحية

وقال مصدر كوري جنوبي لرويترز يوم الجمعة إن معلومات المخابرات تشير إلى أن كيم حي ومن المرجح أن يظهر قريبا، وأوضح أنه ليس لديه أي تعليق على حالة كيم الحالية أو أي تدخل صيني.

وقال مسؤول مطلع على معلومات المخابرات الأمريكية، إن من المعروف أن كيم يعاني من مشكلات صحية ولكن ليس لديهم أي سبب لاستنتاج أنه مريض بشكل خطير أو غير قادر على الظهور مرة أخرى علنا في نهاية الأمر.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو لمحطة فوكس نيوز عندما سئل عن صحة كيم "ليس لدي أي شيء يمكنني أن أقوله لكم الليلة ولكن على الشعب الأمريكي أن يعرف أننا نتابع الموقف بحرص شديد".

اخر ظهور للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون في ١٢ ابريل خلال الاطلاع على مجموعة قتالية. تقارير صحفية غربية تتحدث عن وفاته في ٢٢ ابريل وقرب تولي شقيقته منصب الوصية على الحكم. pic.twitter.com/kkJeibUXmB — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) April 25, 2020

هل توفى؟

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء مفادها أن زعيم كوريا الشمالية قد توفي، مبينة أن آخر ظهور له كان في 12 أبريل، وأن كوريا لاشمالية تستعد لتعيين خليفة له.

وقال حساب الصحفي زيد بنيامين" آخر ظهور للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون في 12 أبريل خلال الاطلاع على مجموعة قتالية.. تقارير صحفية غربية تتحدث عن وفاته في 22 ابريل وقرب تولي شقيقته منصب الوصية على الحكم".