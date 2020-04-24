وفيات كورونا في أمريكا تتخطى 50 ألفاً.. وترمب: نتوقع التوصل لعلاج قريبًا

وصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة 50 ألفاً مساء الخميس بعد وفاة 3176 مصاباً،خلال 24 ساعة أرواح في حصيلة يومية شبه قياسية.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز أنّ الوباء حصد في الولايات المتّحدة حتى اليوم أرواح 49 ألفاً و759 مصاباً.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في الولايات المتّحدة إلى 866.646 إصابة بعدما أتت نتيجة 26.971 فحصاً أجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة إيجابية.

وتعتبر الولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير/ شباط هي الدولة الأكثر تضرّراً من الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.

لكنّ عدد المصابين الحقيقي في الولايات المتّحدة هو على الأرجح أكبر بكثير، والسبب في ذلك هو عدم إجراء فحوصات على نطاق واسع في البلاد.

نقل جثة مصاب بالفيروس من منزل في حي هارلم – 20 أبريل

وفيات قياسية

في نهاية الأسبوع الماضي سجّلت الولايات المتّحدة حصيلتي وفيات يوميتين قياسيتين (4500 و3800 وفاة) لكنّ السبب في هذا العدد المرتفع كان في جزء منه إضافة وفيات حصلت سابقاً إلى حصيلة الوفيات اليومية بسبب "ترجيح ارتباطها" بالفيروس.

وإذا استثنيت هاتين الحصيلتين، تصبح حصيلة الوفيات المسجّلة مساء الخميس أعلى حصيلة وفيات على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم.

ورّغم هذه الأرقام المفزعة فإنّ ولايات مثل تكساس وفيرمونت وجورجيا قرّرت الشروع في رفع تدابير الإغلاق المفروضة وسمحت لبعض القطاعات التجارية بالعودة لمزاولة عملها.

من ناحية أخرى رجحت، اختبارات "الأجسام المضادّة" أنّ خُمس سكان نيويورك أصيبوا بفيروس كورونا.

وأظهرت نتائج اختبارات طبية الخميس أنّ شخصاً واحداً على الأقلّ من كل خمسة أشخاص في نيويورك أصيب على الأرجح بفيروس كوروناّ، مما يؤشّر الى أنّ معدّل الإصابات أعلى بكثير ممّا هو معلن.

ويعني وجود الأجسام المضادّة بعد تحليل عيّنة من دم الشخص أنه أصيب بالفعل بالفيروس أو ربّما له مناعة ضدّه، أي أنّه من المحتمل أن يعود إلى العمل دون أن يصاب بالمرض مرة أخرى.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

علاج قريب

هذا و قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترمب، إن الوصول إلى علاج لفيروس كورونا بات قريبا، مشيرا إلى أنه رغم إعادة فتح البلاد إلا أنه لن يتم التخلي عن الإجراءات التي أوصي بها الخبراء والأطباء.

وأشاد ترمب خلال مؤتمر فريق مكافحة كورونا اليومي الخميس، بالتقدم الملموس الذي أحرزته بلاده في مكافحة تفشي فيروس كورونا في 23 ولاية أمريكية.

وأضاف قائلا "اقتربنا للغاية من التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا"، مؤكدا أنه يتم حاليا تطوير وسائل لعلاج فيروس كورونا تعتمد على البلازما المشتقة من دماء المتعافين.

ودعا الرئيس الأمريكي مواطني بلاده إلى "الاستمتاع بالشمس" بعد الكشف عن دراسة تظهر أنه من المفترض أن ضوء الشمس والحرارة المرتفعة تقضي أسرع على فيروس كورونا.

وأضاف "آمل أن يستمتع الناس بالشمس، وإذا كان لها تأثير فإن ذلك أمر عظيم".

و قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي "إن بلاده الأكثر تضررًا من فيروس كورونا نجحت في تجاوز ذروة انتشاره".

وفي وقت متأخر من الخميس، تخطى إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز الـ50 ألفًا

وحتى فجر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من مليونين و714 ألفا في العالم، توفي منهم أكثر من 190 ألفا، وتعافى أكثر من 744 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.

انخفاض في الإصابات بالصين

في الصين منشأ فيروس كورونا تم تسجيل ست إصابات جديدة، في حين تم تسجيل 10 في اليوم السابق.

وأعلن بر الصين الرئيسي عن ست إصابات جديدة بفيروس كورونا حتى نهاية يوم 23 أبريل نيسان، نزولا من عشر حالات كان قد سجلها قبل يوم.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم الجمعة إن حالتين من الحالات الجديدة قدمتا من الخارج، وبذلك يصل إجمالي عدد المصابين بمرض فيروس كورونا إلى 82804 مصاب.