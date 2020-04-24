موقع ليبي: الإمارات طلبت من حميدتي إرسال مقاتلين لدعم حفتر

كشف موقع ليبي، أن دولة الإمارات طلبت من نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني إرسال المزيد من قوات الدعم السريع لمساعدة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ونقل موقع "ذا ليبيا أوبزرفر" ويتخذ من العاصمة طرابلس مقرا له، أن محمد حمدان دقلو والشهير بـ"حميدتي" وافق على إرسال كتيبتين من القوة التابعة له، مقابل وعود إماراتية بتقديم الدعم المالي والعيني اللازم له.

وأشار الموقع الليبي إلى أن الإمارات وعدت حميدتي بنقل أسلحة ومدرعات له، مقابل إرسال قوات سودانية إلى ليبيا، ضمن حملتها لنجدة حفتر في ظل الضربات التي يتلقاها من قوات حكومة الوفاق.

يذكر أن حميدتي، نفى مرارا وتكرارا، وجود قوات سودانية نظامية منخرطة في القتال إلى جانب قوات حفتر، في حين نفت الخارجية السودانية قبل أيام، في بيان لها، وجود أي قوات سودانية في ليبيا.

وعرضت قوات الوفاق، مرات عدة صورا وفيديوهات لعشرات الأسرى والقتلى من "الجنجويد" السودانيين، الذين سقطوا بالمعارك في محيط العاصمة طرابلس.

واتهم تقرير لخبراء الأمم المتحدة وللأمين العام للمنظمة الأممية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، ويناير/كانون الثاني 2020، الإمارات بإحضارها المئات من المرتزقة من السودان وتشاد للقتال في ليبيا إلى جانب حفتر.

أفادت إذاعة "دبنقا" السودانية في يوليو/تموز 2019 أن حميدتي أرسل حوالي 4 آلاف جندي من قوات الدعم السريع إلى ليبيا؛ لحماية المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي، وهو ما ساعد قوات حفتر بتركيز كل قوتها على مهاجمة طرابلس.

وفي الشهر نفسه أيضًا، كشفت الجزيرة عن وثائق تثبت أن السودان استخدم مجاله الجوي لنقل مئات المرتزقة الذين أرسلهم حميتي إلى ليبيا.

واستقطبت الشركة الإماراتية "بلاك شيلد" مئات المواطنين السودانيين من خلال عرض وظائف في الإمارات كحراس أمن للمستشفيات ومراكز التسوق، لكن انتهى بهم المطاف بالقتال في ليبيا.

ومع استمرار القتال في جنوب طرابلس، تكبد حفتر خسائر فادحة، خاصة بعد خسارة 7 مدن ساحلية في حوالي 7 ساعات فقط.

وحشدت حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة قواتها لمهاجمة آخر معاقل حفتر في غربي ليبيا ومدينة ترهونة وقاعدة الوطية الجوية، ومع انهيار هذين الموقعين الاستراتيجيين، سينتقل القتال إلى قاعدة سرت والجفرة الجوية في وسط ليبيا.

وأعلنت قوات الحكومة الليبية، الجمعة، أن سلاح الجو التابع لها نفذ 4 ضربات استهدفت مليشيات حفتر، بقاعدة الوطية الجوية.

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مصطفى المجعي، إن سلاح الجو نفذ 4 ضربات قتالية استهدفت تمركزات وآليات لمليشيات حفتر داخل وفي محيط قاعدة الوطية.

وفي السياق ذاته، نعت صفحات للتواصل الاجتماعي مقربة من حفتر 3 عناصر للمليشيات المعتدية على طرابلس، قالت إنهم قتلوا في القصف الجوي على قاعدة الوطية، وجميعهم من مدينة صبراتة، غرب طرابلس.

وتعد الوطية أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة ممتدة من غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، على بعد 140 كيلومترا جنوب غرب طرابلس.

وسيطرت عليها قوات موالية لحفتر قبل 6 سنوات، وجعلتها مركزا لقيادة العمليات الغربية، ونقطة لحشد القوات القادمة من الشرق الليبي، كما تستخدم لقصف عدد من مناطق طرابلس.

ورغم إعلان مليشيا حفتر، في 21 من مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل هجوما بدأته 4 من أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني.

وردا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة في 26 مارس، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيا، ما كبّده هزائم ساحقة.