لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم الجمعة 24 من أبريل/نيسان

حتى مساء الجمعة، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على مليونين و755 آلفا، توفي منهم أكثر من 192 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 762 ألفًا آخرين، حسب موقع "وورلد ميترز".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الجمعة، 24 من أبريل/نيسان 2020:

لحظة بلحظة

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 30004 إصابات جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 886213.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 3508 وفيات جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 50780.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 3508 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 50780.

وزارة الصحة المغربية: 3 وفيات جديدة جراء كورونا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 158.

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 7 وفيات جراء كورونا و201 إصابة جديدة.

السلطات الصحية الفرنسية: تسجيل 389 وفاة جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 22245.

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من استخدام هيدروكسي كلوروكين وكلوروكين لعلاج كورونا خارج المستشفيات.

وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 8 وفيات و120 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزير الصحة التركي: تسجيل 109 وفيات و3122 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

حاكم ولاية نيويورك: تسجيل 422 وفاة بفيروس كورونا ومنحنى الإصابات يواصل انحداره.

جامعة جونز هوبكنز: وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 50 ألفا.

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 8 وفيات و525 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 684 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 19506.

منظمة الصحة العالمية تطلق مبادرة لتسريع وتيرة انتاج اللقاحات والعلاجات لفيروس كورونا.

وزراة الصحة السعودية: تسجيل 6 وفيات جديدة و1172 إصابة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 15102.

المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يوصي الحكومة بتمديد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين في إطار مواجهة كورونا.

السويد تسجل 131 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2152.

وزارة الصحة الكويتية: حالة وفاة و215 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2614.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 761 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 8525.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 3692.

إسبانيا تسجل 6740 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 219764.

إسبانيا تسجل 367 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 22524.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 93 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 5574.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 88194.

بلجيكا: 190وفاة و1496إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6680 والإصابات إلى 44293.

إندونيسيا: 42 وفاة و436 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 689 والإصابات إلى 8211.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل حالة وفاة و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 1790.

المركز الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 60 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 615.

المركز الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 5849 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 68622.

وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 14882.

معهد روبرت كوخ الألماني: تسجيل 2337 إصابة جديدة و227 وفاة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وزارة الصحة السودانية: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاتين في العاصمة الخرطوم.

جامعة جونز هوبكنز: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 868395 وعدد الوفيات إلى 49861.

الصين تعلن تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وزارة الصحة المكسيكية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 11633 والوفيات إلى 1069.