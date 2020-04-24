لبناني يهدد بإحراق نفسه احتجاجا على الوضع الاقتصادي وسط احتجاجات (فيديو)

أقدم شاب لبناني على التهديد بإحراق نفسه على المفرق بمنطقة جدرا، وهي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان، وسط حركة احتجاجات واسعة تسود البلاد.

ويظهر في مقطع فيديو متداول هذا الشاب وقد خلع أعلى ملابسه، وتحيط به النيران، ويحمل زجاجة من الوقود، مهددًا بإحراق نفسه، صارخًا "الدولار بأربع آلاف، إذا الجيش بدّه يفتح الطريق بالقوة اليوم أنا مولع حالي، بموت أفضل لي ما أعيش بهيك بلد".

ويُذكر أن هذه هي المحاولة الثانية، لإقدام لبناني على محاولة إحراق نفسه، تزامنًا مع المظاهرات الاحتجاجية في بيروت وعدة مناطق، ورفضًا لتردي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.

مواطن يهدد باحراق نفسه على مفرق جدرا . pic.twitter.com/rseOb9yDGW — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) April 23, 2020

وسادت حركة الاحتجاجات الواسعة التي أطلقها مواطنون لبنانيون أمس الخميس، باتجاه مصرف لبنان المركزي وشارع الحمرا ومناطق متفرقة بلبنان، أجواء من الفن.

ووثّقت مقاطع مصورة، لحظات من التجمعات على الشوارع والأرضيات، يقدم فيها الشبان وصلات فنية للهتافات الاحتجاجية.

وقدّم المتظاهرون تحيات لكافة المناطق اللبنانية وسط تفاعل واسع، "حيّو بيروت، حيينا، حيو الجنوب حيينا"، والعديد من المناطق بالصيغة ذاتها.

كما لحنّوا هتافاتهم مطالبين بحقهم في المصارف، وبرحيل رياض سلامة، حيث غنّوا: "إلنا إلنا إلنا، هيدا المصرف إلنا، سرقوه الحرامية، إلنا يا سياسية، ويا سلامة ارحل عنا، يا سلامة ارحل عنا".

وبرزت أغنية الثورة المصرية، حيث غناها المتظاهرون في لبنان أمس الخميس، والتي تقول كلماتها "نزلنا في كل البلاد موتنا على الحرية، وسقوط رموز الفساد، مسكتناش مهدناش، ما لسه النظام موجود، داخلية الكلاب، والظلم في كل مكان موجود".

ثم قامت القوات اللبنانية بفض الاحتجاجات التي انطلقت مساء الخميس، أمام المصرف المركزي ببيروت.

واستدعى الجيش اللبناني، وفقًا لفيدوهات متداولة، قوات فض الشعب بأعداد كبيرة، وسط التظاهرات بشارع الحمراء الذي وصله المحتجون في بيروت.

كما وثّق مقطع فيديو، إطلاق قوات الجيش اللبناني النار في الهواء في سعد نايل في محافظة البقاع، في محاولة لفضّ التظاهرات ومنع قطع الطريق.