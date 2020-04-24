لأول مرة: عدد المتعافين من كورونا يتجاوز عدد المصابين في تركيا

أظهرت الأرقام المسجلة في تركيا، اليوم الجمعة، تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا، لعدد الإصابات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وحسب المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة التركية، بلغ عدد الحالات التي تعافت من الفيروس 3246 فيما بلغ عدد الإصابات 3122.

وأشارت وزارة الصحة، أنّ عدد الذين تماثلوا للشفاء من كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، يشكل 15 % من إجمالي المتعافين.

أما إجمالي عدد الإصابات فبلغ 104 آلاف و912، بعد تسجيل 3122 إصابة جديدة، وهو أعلى إجمالي لأية دولة خارج الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة.

وتعافى في المجمل 21737 شخصا حتى الآن في تركيا من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي.

وحتى مساء اليوم، بلغ إجمالي عدد الوفيات في تركيا 2600 إثر تسجيل 109 حالة وفاة جديدة.

وحتى مساء الجمعة، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على مليونين و800 آلفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 195 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 775 ألفًا آخرين، حسب موقع "وورلد ميترز".