كورونا: هيئة طبية أمريكية تحذر من استخدام مضادات الملاريا

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الجمعة، من استخدام دواء مضاد للملاريا لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الإدارة إنه قد يشكل مخاطر على القلب، مؤكدة أنه لم يثبت أمان وفعالية هيدروكسي كلوروكوين وكلوروكين في علاج أو منع الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت المنظمة أنه يجب اقتصار استخدام الدواء على التجارب السريرية، أو لعلاج مرضى معينين في المستشفى "بموجب ترخيص الاستخدام المتخصص في حالات الطوارئ".

وتحدث الرئيس دونالد ترمب مرارًا وتكرارًا عن القيمة المحتملة لمضادات الملاريا، بما في ذلك خلال تصريحاته في البيت الأبيض أثناء المؤتمرات الصحفية.

وتشير أدلة تشمل شهادات وروايات شخصية إلى أن إصرار ترمب العلني؛ دفع المرضى إلى البحث عن الدواء من أطبائهم.

وأشارت الأبحاث الحديثة إلى مشاكل عضوية محتملة للأشخاص الذين يستخدمون الدواء، لا سيما متاعب القلب.

هذا وأطلقت الأمم المتحدة، الجمعة، مبادرة "تاريخيّة" لتسريع إنتاج اللقاحات والعلاجات والفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مع ضمان الإنصاف في الحصول عليها.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس -خلال مؤتمر صحفي افتراضي- إن ذلك يمثل "تعاونا تاريخيا لتسريع تطوير وإنتاج وتوزيع متكافئ للقاحات والفحوص التشخيصية والعلاجات ضد كوفيد-19".

اقرأ أيضًا:

الأمم المتحدة تطلق مبادرة "تاريخية" لتسريع إنتاج اللقاحات

علماء أمريكيون: أشعة الشمس تقضي سريعا على فيروس كورونا

المطهرات وأشعة الشمس.. خبراء يردون على اقتراح ترمب "الخطير" لعلاج كورونا