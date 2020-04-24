فرنسا: تقييد بيع النيكوتين لتجربته في مكافحة كورونا

فرضت فرنسا قيودا على بيع منتجات النيكوتين في الصيدليات، بعدما أعلن باحثون عن تجربة لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدام العقار في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويقيد مرسوم أصدره وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، نشر الجمعة، بيع منتجات النيكوتين للمدخنين السابقين في الصيدليات لمدة شهر.

وجاء في المرسوم أن الإجراء اتخذ لخفض خطر سوء استهلاك الأشخاص للعقار بعد قراءة البحث ولضمان أن تظل الكمية متاحة للأشخاص الذين يعتزمون الإقلاع عن التدخين.

واقترح باحثون بمستشفى "بيتي-سالبترير" في باريس في دورية لم تنشر بعد أن مستقبلات النيكوتين في الجسم قد تلعب دورا في مكافحة فيروس كورونا.

ويعتزم الباحثون، الذين حذروا في نفس الوقت من مخاطر التدخين الحادة على الصحة العامة، إجراء تجارب سريرية بالنيكوتين.

وقال الباحثون إن دراسة أجريت مؤخرا في فرنسا، ولكن لم تتم مراجعتها، أشارت إلى أن الأشخاص الذي يدخنون حاليا بصورة يومية لديهم احتمال أقل بكثير للإصابة بعدوى حادة أو مصحوبة بأعراض كوفيد-19.

وأكدت الدراسة، التي شملت 350 مريضا بكوفيد-19 أدخلوا المستشفى و150 كانت إصابتهم أقل حدة لكنهم استشاروا طبيبا، العدد القليل للمدخنين في صفوف المرضى.

وقال أستاذ الطب الداخلي زهير عمورة معد هذه الدراسة "كان بين المرضى 5 % فقط من المدخنين".

وأوضح البروفسور جان-بيار شانغو من معهد باستور أن الفرضية المطروحة "هي أن النيكوتين من خلال تشبثه بمتلقيات الخلايا التي يستخدمها فيروس كورونا يمنعه من التشبث بها" والدخول تاليا إلى الخلايا والانتشار فيها.

ويدعم هذه الفرضية العدد القليل من المدخنين في صفوف مرضى كوفيد-19 الذين أدخلوا المستشفى على ما أظهرت دراسات عدة في العالم مع نسب تراوح بين 1.4 في المئة و12.5 في المئة.

