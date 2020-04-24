شاهد: مصريون يحملون مجسما للكعبة ويطوفون به احتفالا برمضان رغم الحظر

احتفل عدد من أهالي الاسكندرية أمس الخميس بقدوم شهر رمضان الفضيل من خلال مسيرات بشوارع الإسكندرية رغم حظر التجوال المفروض ليلًا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وحمل بعض المحتفلين بشوارع منطقة محرم بك في الإسكندرية مجسمًا للكعبة المشرفة، وطافوا به شوارع المدينة، نوعا من الاحتفال في ليلة أول أيام شهر رمضان بمصر، مرددين "مفيش كورونا! مفيش كورونا"!

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات تسخر من هذا الفعل، واعتبره كثيرون تصرفًا غير مسؤول من بعض سكان المدينة، إذ أنها لم تكن المرة الأولى التي يخرج فيها الأهالي هناك في مسيرات أثناء وباء كورونا.

ونشر الكثيرون مقاطع من هذا الاحتفال الليلي، وسخروا من هذا الفعل، وقال أحدهم "الاسكندرانية عاملين موسم حج على الضيق!" وقال آخرون إنها "زفة للكعبة".

وقال آخرون إن هذا الاحتفال يعتبر عادة سنوية في هذه المناطق بشهر رمضان.

أنا زيي زيك بالظبط نمت ساعتين صحيت لاقيتهم بيعملوا عُمرة في سيدي بشر #اسكندرية pic.twitter.com/0vb1UCGlEj — ابــراهــيْــم ' (@_Ibrahim_Mo7med) April 24, 2020

جماعه ال abuse الي اهل #اسكندرية استخدموه ضد الشراقوه والفلاحين سنين طويله انتهي ف شهر حبس😂#اسكندرية pic.twitter.com/gopj4vw69l — Moamen.. Sabry.🇫🇷 (@moamen__sabry7_) April 24, 2020

انت ايه اللي وداك السعودية احنا هنا بنعمل عمرة في اسكندرية#اسكندرية pic.twitter.com/d27DRLsdDf — محمد الحلبي💖 (@Mohamed22419905) April 24, 2020

https://twitter.com/Kamelkemoo14/status/1253489518205972493?ref_src=twsrc%5Etfw

كلاكيت تانى مرة

زفة الكعبه قبل ما يعلقوها في #اسكندريه 😂😂😂#كورونا_مصر pic.twitter.com/VVdyp3Ksnb — عدو المرأة (@now0men) April 23, 2020

ولكن لم يكن أهل الأسكندرية وحدهم الذين نزلوا للاحتفال بقدوم رمضان بالشوارع أثناء ساعات حظر التجوال أمس، إذ نزل بعض الأهالي في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية أيضا للاحتفال، على نغمات المزمار والطبل البلدي بأغنية رمضان الشهيرة "وحوي يا وحوي".

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن في تصريحات أمس الخميس أن الحكومة تتجه إلى اتخاذ إجراءات للتأقلم مع فيروس كورونا المستجد، لتبدأ الحياة العودة إلى طبيعتها بعد عيد الفطر المبارك مع اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية، وذلك رغم توقعه بزيادة عدد الإصابات.

كما أعلن عن تقليل ساعات حظر التجوال الجزئي أثناء شهر رمضان بمصر، ليبدأ من الساعة التاسعة مساءُ وحتى السادسة صباحًا، مضيفا أنه جرى التوافق على فتح المراكز والمحال التجارية طوال أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمعة والسبت حتى الساعة الخامسة مساء.

وفي السياق أعلنت وزارة الصحة أمس الخميس عن تسجيل 232 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و11 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في مصر إلى 3891 حالة، من ضمنها 1004 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل الصحي، و 287 حالة وفاة.