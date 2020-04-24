شاهد: سلمان العودة على الجزيرة مباشر في رمضان

تبث قناة الجزيرة مباشر طيلة أيام شهر رمضان المبارك مختارات من دروس الشيخ سلمان بن فهد العودة والمعتقل حاليا في السجون السعودية.

وتذاع حلقات الشيخ العودة في توقيتين مختلفين الأول في تمام الساعة 3:30 فجرا بتوقيت مكة المكرمة وهي حلقات بعنوان "مع الله" يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسنى ويخصص حلقة خاصة عن معنى اسم الله الأعظم.

ويرى العودة في حديثه عن أسماء الله الحسنى أن معرفةَ الله تعالى هي بمثابة دافع للحياة والإبداع والتفوق.

أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة وخلال هذه الحلقات التي تحمل عنوان " إشراقات قرآنية" يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحا ومفسرا معانيها.