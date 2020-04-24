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شاهد: برلماني بريطاني يقرر صوم أسبوع من رمضان: ما السبب؟

باول بريستو عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين قال إنه قرر صوم أول أسبوع من رمضان
باول بريستو عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين قال إنه قرر صوم أول أسبوع من رمضان
24/4/2020

أعلن برلماني بريطاني، الجمعة، أنه سيصوم أول أسبوع من شهر رمضان المبارك لفهم ماذا يعني هذا الشهر للمسلمين.

باول بريستو، عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين في مدينة بيتربورو شرقي إنجلترا، نشر فيديو على حسابه في "تويتر" قال فيه إنه قرر صوم أول أسبوع من رمضان لمشاركة المسلمين تجربة الصيام ولفهم ماذا يعني رمضان بالنسبة لهم.

وقال بريستو إن "رمضان هو وقت للتأمل الروحي، وتحسين الذات والإكثار من العبادات".

وأضاف: "قررت أنا أيضا الصوم خلال الأسبوع الأول من رمضان. رغم أني لست مسلما لكني أشعر أنه من المهم أن أشارك هذه التجربة مع نحو 20 ألف مسلم يعيشون في مدينتي بيتربورو".

وقال إنه يود أن يفهم ما يفعله المسلمون وماذا يعني رمضان بالنسبة لهم.

وأوضح البرلماني البريطاني لصحيفة "بيتربورو تلغراف" المحلية أنه يأمل في معرفة المزيد عن العقيدة الإسلامية وعن نفسه أيضا.

وقال إن دروس الانضباط الذاتي والتضحية والتعاطف مع المحتاجين هي متاحة للجميع، وإن الكرم لا يقتصر على عقيدة معينة.

ويوافق اليوم الجمعة، اليوم الأول من أيام شهر رمضان المبارك في معظم دول العالم، ويأتي وسط إجراءات إغلاق غير مسبوقة لاحتواء فيروس كورونا.

ومن بين الإجراءات المتبعة للحد من انتشار الفيروس التباعد الاجتماعي وحظر التجمعات الكبيرة وحظر الصلاة في المساجد في العديد من الدول.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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