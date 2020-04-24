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سياسة

شاهد: أسرار الحروف المقطعة في سور القرآن الكريم

24/4/2020

بثت قناة الجزيرة مباشر، الجمعة، الحلقة الأولى لبرنامج "العودة في رمضان" وهي مختارات من دروس الشيخ سلمان العودة، والمعتقل حاليا في السجون السعودية.

ودارت حلقة اليوم حول تفسير الآيات الأولى من سورة الأحقاف كما تناولت أسرار الحروف المقطعة في أول السورة وغيرها من سور القرآن الكريم.

وتذاع حلقات الشيخ العودة طيلة أيام شهر رمضان المبارك في توقيتين مختلفين الأول في تمام الساعة 3:30 فجرا بتوقيت مكة المكرمة وهي حلقات بعنوان "مع الله" يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسنى ويخصص حلقة خاصة عن معنى اسم الله الأعظم.

أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة وخلال هذه الحلقات التي تحمل عنوان "إشراقات قرآنية" يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحا ومفسرا معانيها.

كان الشيخ سلمان العودة قد اعتقلته السلطات السعودية في 10 من سبتمبر/أيلول 2017، ضمن حملة توقيف شملت عددا من العلماء والناشطين البارزين في البلاد، وسط مطالب من شخصيات بارزة ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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