البث الحي
سياسة

توم هانكس يدعم "كورونا الصغير" بعد تعرضه للتنمر

الصبي الأسترالي " كورونا" يشكو من التنمر
الصبي الأسترالي " كورونا" يشكو من التنمر
24/4/2020

كتب نجم هوليوود توم هانكس الذي تعافى من مرض فيروس كورونا رسالة إلى صبي أسترالي ضحية للتنمر اسمه "كورونا" وأهداه آلة كاتبة تحمل الإسم نفسه، وفقا لشبكات تلفزيونية أسترالية.

وأصيب هانكس وزوجته ريتا ويلسون بالفيروس في مارس/آذار وأمضيا أسبوعين في مستشفى في كوينزلاند في أستراليا، قبل أن يعودا إلى الولايات المتحدة متعافيَن. 
وذكرت وسائل إعلام محلية أن "كورونا دي فريز" البالغ من العمر ثماني سنوات أرسل رسالة إلى هانكس يسأله عن صحته كتب فيها "سمعت في الأخبار أنك وزوجتك أصبتما بفيروس كورونا..هل انتما بخير؟"
وقال (كورونا الصغير) "أنا أحب اسمي لكن في المدرسة ينادونني بفيروس كورونا"، وفق ما أوردت محطة "7 نيوز وأضاف" أشعر بالحزن والغضب عندما يدعوني الناس بهذا الاسم". 

توم هانكس وزوجته تعافيا من مرض فيروس كورونا

 

هانكس يدعم الصبي

ورد هانكس بكلمات تشجيعية مطبوعة على إحدى الآلات الكاتبة التي غالبا ما يحملها معه، وكتب "رسالتك جعلتني وزوجتني نشعر بالسعادة.. مؤكدا للصبي لقد "حصلت على صديق جديد". 
كما قدم هانكس للصبي كورونا وهو من منطقة غولد كوست بولاية كوينزلاند الأسترالية،  آلة كاتبة تحمل علامة "كورونا" التجارية قائلا "أعتقد أن هذه الآلة الكاتبة تناسبك". 
وختم نجم هوليوود رسالت للصبي "اسأل شخصا بالغا كيف تعمل واستخدمها في مراسلتي".

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

ترمب يدفع ملايين لإعادة الفرز في ويسكونسن.. ومسؤول: تعرض للتضليل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة

مساع لوقف مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات بمليارات الدولارات

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي