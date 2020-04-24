توم هانكس يدعم "كورونا الصغير" بعد تعرضه للتنمر

كتب نجم هوليوود توم هانكس الذي تعافى من مرض فيروس كورونا رسالة إلى صبي أسترالي ضحية للتنمر اسمه "كورونا" وأهداه آلة كاتبة تحمل الإسم نفسه، وفقا لشبكات تلفزيونية أسترالية.

وأصيب هانكس وزوجته ريتا ويلسون بالفيروس في مارس/آذار وأمضيا أسبوعين في مستشفى في كوينزلاند في أستراليا، قبل أن يعودا إلى الولايات المتحدة متعافيَن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "كورونا دي فريز" البالغ من العمر ثماني سنوات أرسل رسالة إلى هانكس يسأله عن صحته كتب فيها "سمعت في الأخبار أنك وزوجتك أصبتما بفيروس كورونا..هل انتما بخير؟"

وقال (كورونا الصغير) "أنا أحب اسمي لكن في المدرسة ينادونني بفيروس كورونا"، وفق ما أوردت محطة "7 نيوز وأضاف" أشعر بالحزن والغضب عندما يدعوني الناس بهذا الاسم".

توم هانكس وزوجته تعافيا من مرض فيروس كورونا

هانكس يدعم الصبي

ورد هانكس بكلمات تشجيعية مطبوعة على إحدى الآلات الكاتبة التي غالبا ما يحملها معه، وكتب "رسالتك جعلتني وزوجتني نشعر بالسعادة.. مؤكدا للصبي لقد "حصلت على صديق جديد".

كما قدم هانكس للصبي كورونا وهو من منطقة غولد كوست بولاية كوينزلاند الأسترالية، آلة كاتبة تحمل علامة "كورونا" التجارية قائلا "أعتقد أن هذه الآلة الكاتبة تناسبك".

وختم نجم هوليوود رسالت للصبي "اسأل شخصا بالغا كيف تعمل واستخدمها في مراسلتي".