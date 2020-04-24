ترمب: تصريحاتي بشأن التعقيم ساخرة والبيت الأبيض يتهم وسائل الإعلام بالتحريف

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنّه تحدث "بسخرية" عن إمكانية حقن الجسم بمواد معقمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد

جاء هذا بعدما أثارت تصريحات ترمب استغرابا وجدلًا واسعين في الأوساط العلمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ترمب ردا على سؤال في المكتب البيضاوي في البيت الابيض "كنت أطرح سؤالا على الصحفيين بطريقة ساخرة"، واعتبر البيت الابيض -في وقت سابق- أن تصريحات الرئيس قد أخرِجت عن سياقها.

واتهم البيت الأبيض، الجمعة، وسائل الإعلام بتحريف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول إمكانية محاربة فيروس كورونا المستجد عبر حقن الجسم بمواد معقمة، والتي أثارت ذهول الأوساط العلمية.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني إن "الرئيس ترمب أعلن مرات عدة أنه على الأمريكيين التشاور مع أطبائهم بخصوص موضوع العلاجات لفيروس كورونا المستجد، وهي نقطة شدد عليها مرة أخرى خلال التصريح الصحفي أمس".

وأضافت "ترك الأمر لوسائل الإعلام لكي تخرج بطريقة غير مسؤولة تصريحات الرئيس ترمب من سياقها وتنشر عناوين سلبية".

وكان الرئيس الأمريكي قد تحدث، أمس الخميس، عن فرضية "حقن" الجسم بمواد معقمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال تصريحه الصحفي اليومي حول الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كوفيد-19، والتي تسببت في نحو 50 ألف وفاة في الولايات المتحدة ونحو 870 ألف إصابة.

وقال ترمب في البيت الأبيض "أرى أن المعقمات تقضي عليه (فيروس كورونا) في دقيقة. دقيقة واحدة. هل من طريقة للقيام بشيء مماثل مع حقنة (في الجسم)؟".

وواصل: "فهو (الفيروس) كما تعرفون يدخل إلى الرئتين ويكون له أثر هائل. وقد يكون مفيدا التحقق من ذلك. يجب الاستعانة بأطباء لذلك لكنه أمر يثير الاهتمام".

وأثار تصريح ترمب موجة استنكار في صفوف العلماء، وقال خبير الصحة العامة المتخصص بالرئتين والعناية المركزية فين غوبتا لمحطة "إن بي سي" معلِّقا على كلام ترمب: "فكرة حقن الجسم أو شرب أي نوع من أنواع المواد المنظفة غير مسؤولة وخطرة. إنها طريقة يلجأ إليها كثيرا الأشخاص الراغبين بالانتحار".

وندد عدد من الأطباء والعلماء بكلام ترمب، على شبكات التواصل الاجتماعي؛ فقال المركز الفرنسي "مارساي إيمونوبول" بسخرية "إضرام النار في الجسم قد يكون حلا بديلا مفيدا كذلك"، مشددا على أن الوسائل التي اقترحها الرئيس الأمريكي "ستقتل الفيروس والمرضى في آن!".

وغرد المدير السابق للهيئة الفدرالية المكلفة الاخلاقيات في عهد الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، والتر شوب، "توقفوا عن بث مؤتمراته الصحفية حول فيروس كورونا؛ فهي تعرض أرواحا للخطر. رجاء لا تشربوا المواد المعقمة ولا تحقنوا أنفسكم بها".

وقال وزير العمل السابق في عهد الرئيس بيل كلينتون، روبرت ريك "تشكل مؤتمرات ترمب الصحفية خطرا على الصحة العامة. قاطعوا هذه الدعاية. استمعوا إلى الخبراء ورجاء لا تشربوا المواد المعقمة".

وإلى جانب المعقمات، تحدث ترمب أيضا عن "الأشعة فوق البنفسجية" أو "ضوء قوي جدا" يمكن توجيهه إلى "داخل الجسم" لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، استمتع الكثير من رواد الإنترنت بالإحراج الذي بدا على عضوة خلية الأزمة في البيت الأبيض ديبورا بيركس بشأن الفيروس، خلال تصريحات الرئيس.

ومن جانبها، حذرت مجموعة ريكيت بينكيسر المنتجة للمواد المطهرة من استخدام منتجاتها في علاج مرض (كوفيد-19) الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعدما روَّج ترمب للفكرة بشكل أو بآخر خلال المؤتمر الصحفي نفسه.

وقالت المجموعة الجمعة: "يجب أن نكون واضحين في أنه لا يجب تحت أي ظرف توجيه منتجاتنا المُطهرة إلى جسم الإنسان (عبر الحقن أو البلع أو أي مسار آخر)".

وأشارت بينكيسر إلى أن تعليقها يأتي "نتيجة للتكهنات الأخيرة"، وتعمّدت كتابة كلمات "تحت أي ظرف" بخط أسود بارز على منتجاتها مثل "ليسول" و"ديتول".

وقال ترمب خلال الإيجاز اليومي بالبيت الأبيض، الخميس: "أرى المطهرات تطرد (الجراثيم) في دقيقة. هل هناك أية وسيلة يمكننا بها فعل شيء مثل الحقن الداخلي أو التنظيف؟".

وفي وقت سابق تحدث الرئيس في تصريحات عن "ضرب الجسم" بـ"الأشعة فوق البنفسجية أو حتى بضوء قوي للغاية" ومن ثمّ "من المفترض أنك أدخلت الضوء هكذا إلى جسمك".

وتحدث ترمب بعد استعراض مسؤول لبحث يشير إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يضعف بالتعرض لأشعة الشمس والحرارة وأن مواد التبييض يمكن أن تقتل الفيروس.

وكانت إدارة الصحة بولاية واشنطن، ضمن آخرين، بين المحذرين من ابتلاع المواد المطهرة.

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