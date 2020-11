المطهرات وأشعة الشمس.. خبراء يردون على اقتراح ترمب "الخطير" لعلاج كورونا

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً اليوم حول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن اقتراحه استخدام المطهرات وأشعة الشمس في علاج فيروس كورونا، كما استعرضت رد خبراء عليه.

فخلال الإيجاز الصحفي لقوة مهام البيت الأبيض المعنية بفيروس كورونا أمس الخميس أبهر دونالد ترمب المشاهدين وخبراء الطب باقتراحه حقن مرضى كورونا بالمطهرات للقضاء على الفيروس، وتعريضهم لأشعة الشمس فوق البنفسجية.

وسارع عدد من الأطباء بتحذير الجماهير من حقن المطهرات أو استخدام الأشعة فوق البنفسجية كعلاج للكورونا.

وقال روبرت رايخ أستاذ السياسة العامة بجامعة كاليفورنيا في تغريدة "إن تصريحات ترمب تُعرِّض صحة الجمهور للخطر الكبير. قاطعوا الدعاية. استمعوا إلى الخبراء. ورجاءً لا تشربون المطهر".

وقال والتر شاوب، المدير السابق لمكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكي "من غير المفهوم بالنسبة إ لي أن معتوها مثل هذا يشغل أعلى منصب في الأرض، وأن هناك أشخاصًا أغبياء بما يكفي للاعتقاد أن هذا أمر جيد. لا أستطيع أن أصدق أنه في عام 2020 يجب أن أحذر من يستمعون إلى الرئيس من أن حقن مطهر يمكن أن يقتلهم".

