البيت الأبيض: ترمب دعا بن زايد لاتخاذ خطوات لحل الأزمة مع قطر

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، لاتخاذ خطوات تجاه حل الأزمة مع قطر.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين ترامب وبن زايد، الخميس، بحثا فيه سبل التعاون في مكافحة فيروس كورونا، حسبما ذكر بيان للبيت الأبيض.

وقال البيان إن "الرئيس وولي العهد بحثا التعاون في مكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك تبرع الإمارات بأجهزة لاختبار الفيروس التاجي للولايات المتحدة".

وأضاف أن ترمب "دعا أيضا ولي العهد (بن زايد) لاتخاذ خطوات تجاه حل الخلاف الخليجي من أجل العمل معا للقضاء على الفيروس، وتقليل تأثيره الاقتصادي والتركيز على القضايا الإقليمية الحرجة".

ولم يوضح البيان مدى كمية الأجهزة التي ستتبرع بها الإمارات للولايات المتحدة، أو متى سيتم إرسالها، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

يشار أن الأزمة الخليجية بدأت في 5 يونيو/ حزيران 2017، وهي الأسوأ منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، حيث عصفت بأركان المجلس، الذي يضم السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، سلطنة عمان والبحرين.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"؛ بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها السيادي.