الأمم المتحدة تطلق مبادرة "تاريخية" لتسريع إنتاج اللقاحات

أطلقت الأمم المتحدة الجمعة مع قادة عالميين والقطاع الخاص مبادرة "تاريخيّة" لتسريع إنتاج اللقاحات والعلاجات والفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مع ضمان الإنصاف في الحصول عليها.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس -خلال مؤتمر صحفي افتراضي- إن ذلك يمثل "تعاونا تاريخيا لتسريع تطوير وإنتاج وتوزيع متكافئ للقاحات والفحوص التشخيصية والعلاجات ضد كوفيد-19".

وقال "إن التزامنا المشترك هو ضمان حصول جميع الناس على جميع الأدوات لإنزال الهزيمة بكوفيد-19".

وشارك في استضافة الحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين، ومليندا غيتس من مؤسسة بيل ومليندا غيتس الخيرية، وانضم إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كمتحدث، بالإضافة إلى قادة عالميين مثل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مداخلة خلال المؤتمر

كما لوحظ تغيب قادة الصين حيث ظهر فيروس كورونا المستجد لأول مرة أواخر العام الماضي، والولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا حاليا من الوباء، مع ما يقرب من 50 ألف وفاة و900 ألف إصابة.

وفي جميع أنحاء العالم، توفي أكثر من 190 ألف شخص جراء الوباء.

وقال غوتيريش "إننا نواجه عدوا عالميا لا مثيل له، إن خلو العالم من كوفيد-19 يتطلب بذل أكبر جهد في مجال الصحة العامة تاريخياً".

وشدد على أن "العالم بحاجة إلى تطوير وإنتاج لقاحات وعلاجات وطرق تشخيص آمنة وفعالة ضد كوفيد-19، وتوزيعها بشكل عادل. ليس للقاح أو علاج لدولة أو منطقة أو نصف العالم، بل للجميع في كل مكان".

وقال "لن يكون أي واحد منا في أمان حتى نكون جميعاً في أمان، كوفيد-19 لا يحترم أي حدود، وإن وجوده في أي مكان يشكل تهديدا للناس في كل مكان".