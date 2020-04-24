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سياسة

ارتفاع قياسي لإصابات كورونا في قطر

آخر إحصائيات فيروس كورونا في دولة قطر
آخر إحصائيات فيروس كورونا في دولة قطر
24/4/2020

أعلنت وزارة الصحة في قطر اليوم الجمعة عن تسجيل 761 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

كما أعلنت الوزارة شفاء 59 حالة من المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 809 حالة دون تغيير في حالات الوفيات البالغة 10 حالات. 

وقال بيان نشرته الوزارة على موقعها اليوم الجمعة إن معظم الحالات الجديدة المسجلة تعود لعدد من العمالة الوافدة والتي تعمل في مهن مختلفة والتي كانت مخالطة لحالات سابقة مكتشفة، بالإضافة إلى تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس بين مجموعات من العمالة من خارج المناطق الصناعية، وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابع لوزارة الصحة الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات.

أما النسبة لباقي الحالات الجديدة المصابة بالفيروس فتعود لمواطنين ومقيمين كانوا قد خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم والذين بدورهم كان قد أصابهم الفيروس من خلال أماكن عملهم أو أماكن أخرى بسبب تعرضهم لأشخاص مصابين.

وبلغ إجمالي عدد الذين تم فحصهم من فيروس كورونا 75 ألفا و888 شخصا، كما بلغ إجمالي عدد الحالات الإيجابية 8 آلاف و525 شخصا، وعدد الحالات النشطة تحت العلاج 7 آلاف و706 حالات.

المصدر : وكالات
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