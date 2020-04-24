إيطاليا تطرد مصريا كان على صلة بمنفذ هجوم سوق عيد الميلاد في برلين

أعلنت السلطات الإيطالية أنها بصدد طرد مواطن مصري أدين سابقا ولوجود صلات تربطه بأنيس العمري منفذ هجوم سوق عيد الميلاد ببرلين عام 2016.

وجاء في بيان لشرطة الدرك الإيطالية أن الرجل المصري الذي أنهى عقوبة السجن في مارس/آذار، سلك طريق "التطرف" منذ العام 2015 فصاعدا.

وأوضحت الشرطة أن الرجل (43 عاما)، الذي تمت الإشارة إليه بالأحرف الأولى من اسمه فقط " هـ أ"، كان على اتصال مع العمري أثناء إقامتهما في مركز لإيواء المهاجرين.

وتم اقتياده إلى مركز احتجاز قبل ترحيله وإعادته قسرا لأنه هدد قاضيا بالقتل وأعلن اعتزامه ارتكاب عمل إرهابي في إيطاليا.

وأوضحت الشرطة أنه سيتم منعه من الدخول مرة أخرى إلى منطقة شينغن، والتي تضم معظم دول غرب أوربا، على مدى السنوات العشر المقبلة.

وفي 19 من ديسمبر/ كانون الأول 2016، قام التونسي أنيس العمري بدهس جمع من البشر بشاحنة في سوق عيد الميلاد المقامة في إحدى الساحات وسط العاصمة الألمانية برلين.

وأسفر الهجوم عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 70 آخرين. وتم إطلاق الرصاص على العمري بعد ذلك خلال هروبه في إيطاليا من قبل الشرطة هناك حيث قتل على الفور.