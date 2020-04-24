أندية عالمية ولاعبون يهنئون المسلمين بشهر رمضان "مختلف" (فيديو)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً من رياضيين وأندية وهيئات رياضية دولية لتهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك.

كانت أبرز تلك التفاعلات من برشلونة الإسباني، وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، ورابطة الدوري الإسباني "ليغا".

كما هنأ لاعبون جمهورهم بشهر رمضان المبارك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم: المصريان محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمود تريزيغيه، نجم أستون فيلا الإنجليزي، وكذلك الفرنسي بول بوغبا، وعدلان قديورة،نجم المنتخب الجزائري، والألماني مسعود أوزيل نجم آرسنال الإنجليزي، بالإضافة إلى أسطورة الأهلي المصري السابق محمد أبوتريكة.

عائلة البيانكونيري تهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك 🌙⚫⚪#رمضان_كريم pic.twitter.com/CpV3YqyJzg — JuventusFC (@Juventusfcar) April 23, 2020

#Ramadan is the most important moment of the year for almost 2 billion Muslims globally. It is a moment where people deepen their spiritual connections, fast during daylight hours, and support and connect with families and friends through love. #HappyRamadan to all muslim friends pic.twitter.com/BGL4N7KioW — Adrián San Miguel (@AdriSanMiguel) April 23, 2020

تغريدة مميزة

وفي تغريدة مميزة هنأ اللاعب أدريان سان ميغيل، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، المسلمين بدخول شهر رمضان المبارك، عبر تغريدة له على حسابه في موقع تويتر.

وأرفق أدريان صورته مع اللاعبين المسلمين بالفريق، النجم المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني.

وقال النجم معلقًا "رمضان هو اللحظة الأهم في العام لملياري مسلم، إنها لحظة يعمقون فيها اتصالهم بأرواحهم، ويصومون طوال النهار".

🔵🔴 نادي #برشلونة يهنئكم بحلول شهر #رمضان رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير! pic.twitter.com/l5334S7qW2 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 23, 2020

إلى كل النيراتزوري في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج: رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير 🤲🏼🕌🌙 معا كفريق دائماً وأبدًا ⚫🔵#رمضان pic.twitter.com/OLVtmgCvzz — إنتر (@Inter_ar) April 23, 2020

تواصل مع الأهل

وأضاف ميغيل "يدعمون ويتواصلون مع عائلاتهم وأصدقائهم بالحب، رمضان كريم لكل المسلمين الأصدقاء".

يأتي ذلك في وقت تصدر وسم "#رمضان_مبارك" المركز الأول عالميا في موقع التواصل الاجتماعي تويتر حاليا بأكثر من 172 ألف تغريدة.

Ramadan Mubarak to all my Muslim brothers & sisters 🤲🏼❤ pic.twitter.com/FbCud9qFEn — Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 23, 2020

رمضان مختلف

وجاء شهر رمضان مختلفًا هذا العام، بعد انتشار فيروس كورونا في العالم وسط أجواء غير معتادة بالنسبة إلى المسلمين، بعد إغلاق المساجد وتعليق الصلوات فيها.

وجاءت التبريكات والتهنئة بشهر رمضان المبارك هذا العام، مثقلة بالهموم، بعد أن ألقت أجواء تفشي فيروس كورونا بظلالاها على الممناسبة الدينية الكبيرة.

رئيس الوزراء الدكتور @OmarRazzaz: هذا العام، سنضطرّ إلى التخلّي عن بعض التقاليد الاجتماعية الرمضانيّة المحبّبة.#عاجلhttps://t.co/tH6F3K0Urq — Prime Ministry JO (@PrimeMinistry) April 23, 2020

ممثلة اليونيسف في العراق ، السيدة حميدة لاسيكو ، تقدم تحياتها لجميع أبناء العراق في بداية شهر رمضان المبارك.#رمضان_كريم لجميع متابعينا ، حافظ على سلامتك وتذكر الحفاظ على المسافة الاجتماعية لمنع تفشي فيروس كورونا . شاهد الفيديو أدناه. pic.twitter.com/90uBsRmSIT — UNICEF Iraq يونيسف (@UNICEFiraq) April 23, 2020

أجواء.. ومواقف

الأجواء التي عكستها "كورونا" ألقت بظلالها على نوعية التهاني المتداولة عبر منصات التواصل، وحتى على القرارات والتهنئات الرسمية، حيث كان كان "كورونا" ضيفًا ثقيلًا فيها.

وتداول مستخدمو المنصات، المعايدة بشهر رمضان، واستذكروا مواقف دفعتهم كورونا لفقدانها هذا العام، كصلاة التراويح في المساجد، وهي التي تعد لكثير من المسلمين الأهم في رمضان.

ولجأ البعض إلى تزيين بيوتهم، تعويضًا لما فعلته كورونا بتغيير العادات الاجتماعية والطقوس الدينية الخاصة بهم.