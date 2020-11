أندية عالمية ولاعبون يهنئون المسلمين بشهر رمضان "مختلف" (فيديو)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً من رياضيين وأندية وهيئات رياضية دولية لتهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك.

كانت أبرز تلك التفاعلات من برشلونة الإسباني، وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، ورابطة الدوري الإسباني "ليغا".

كما هنأ لاعبون جمهورهم بشهر رمضان المبارك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم: المصريان محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمود تريزيغيه، نجم أستون فيلا الإنجليزي، وكذلك الفرنسي بول بوغبا، وعدلان قديورة،نجم المنتخب الجزائري، والألماني مسعود أوزيل نجم آرسنال الإنجليزي، بالإضافة إلى أسطورة الأهلي المصري السابق محمد أبوتريكة.

#Ramadan is the most important moment of the year for almost 2 billion Muslims globally. It is a moment where people deepen their spiritual connections, fast during daylight hours, and support and connect with families and friends through love. #HappyRamadan to all muslim friends pic.twitter.com/BGL4N7KioW

