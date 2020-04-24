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سياسة

أندية عالمية ولاعبون يهنئون المسلمين بشهر رمضان "مختلف" (فيديو)

المصري محمد صلاح والفرنسي بول بوغبا من النجوم الذين كتبوا تهنئة للمسلمين بشهر رمضان
المصري محمد صلاح والفرنسي بول بوغبا من النجوم الذين كتبوا تهنئة للمسلمين بشهر رمضان
24/4/2020

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً من رياضيين وأندية وهيئات رياضية دولية لتهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك.

كانت أبرز تلك التفاعلات من برشلونة الإسباني، وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، ورابطة الدوري الإسباني "ليغا".
كما هنأ لاعبون جمهورهم بشهر رمضان المبارك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم: المصريان محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمود تريزيغيه، نجم أستون فيلا الإنجليزي، وكذلك الفرنسي بول بوغبا، وعدلان قديورة،نجم المنتخب الجزائري، والألماني مسعود أوزيل نجم آرسنال الإنجليزي، بالإضافة إلى أسطورة الأهلي المصري السابق محمد أبوتريكة.

 

تغريدة مميزة

وفي تغريدة مميزة هنأ اللاعب أدريان سان ميغيل، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، المسلمين بدخول شهر رمضان المبارك، عبر تغريدة له على حسابه في موقع تويتر.
وأرفق أدريان صورته مع اللاعبين المسلمين بالفريق، النجم المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني.
وقال النجم معلقًا "رمضان هو اللحظة الأهم في العام لملياري مسلم، إنها لحظة يعمقون فيها اتصالهم بأرواحهم، ويصومون طوال النهار".

تواصل مع الأهل

وأضاف ميغيل "يدعمون ويتواصلون مع عائلاتهم وأصدقائهم بالحب، رمضان كريم لكل المسلمين الأصدقاء".
يأتي ذلك في وقت تصدر وسم "#رمضان_مبارك" المركز الأول عالميا في موقع التواصل الاجتماعي تويتر حاليا بأكثر من 172 ألف تغريدة.

رمضان مختلف

وجاء شهر رمضان  مختلفًا هذا العام، بعد انتشار فيروس كورونا في العالم وسط أجواء غير معتادة  بالنسبة إلى  المسلمين، بعد إغلاق المساجد وتعليق الصلوات فيها.
وجاءت التبريكات والتهنئة بشهر رمضان المبارك هذا العام، مثقلة بالهموم، بعد أن ألقت أجواء تفشي فيروس كورونا بظلالاها على الممناسبة الدينية الكبيرة.

أجواء.. ومواقف

الأجواء التي عكستها "كورونا" ألقت بظلالها على نوعية التهاني المتداولة عبر منصات التواصل، وحتى على القرارات والتهنئات الرسمية، حيث كان كان "كورونا" ضيفًا ثقيلًا فيها.
وتداول مستخدمو المنصات، المعايدة بشهر رمضان، واستذكروا مواقف دفعتهم كورونا لفقدانها هذا العام، كصلاة التراويح في المساجد، وهي التي تعد لكثير من المسلمين الأهم في رمضان.
ولجأ البعض إلى تزيين بيوتهم، تعويضًا لما فعلته كورونا بتغيير العادات الاجتماعية والطقوس الدينية الخاصة بهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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