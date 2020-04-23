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سياسة

مشهد مؤثر للقاء طبيب وممرضة بطفليهما بعد انقطاع بسبب كورونا (فيديو)

23/4/2020

نشرت صحيفة يني شفق التركية عبر حسابها الرسمي على انستغرام، الخميس، مقطع فيديو مؤثرا للقاء طبيب وممرضة بطفليهما بعد انقطاع عنهما لفترة طويلة بسبب عملهما بمكافحة فيروس كورونا .

وأظهر المقطع لحظات مليئة بدموع الطبيب والأم الممرضة الذين لم يستطيعا لقاء طفليهما منذ فترة طويلة بسبب عملهما في أحد مستشفيات البلاد.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية اليوم الخميس تسجيل 3116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و115 وفاة أخرى ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2491.

وأوضحت البيانات أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 101790 حالة، وهو الأعلى مقارنة بأي دولة خارج أوربا والولايات المتحدة، وتعافى 18491 شخصا من الفيروس حتى الآن.

ووصل عدد الفحوص التي أُجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 40962 فحصا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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