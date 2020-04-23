لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الخميس 23 أبريل/نيسان)

حتى مساء الخميس، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على مليونين و661 آلفا، توفي منهم أكثر من 185 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 730 ألفًا آخرين، بحسب موقع "وورلد ميترز".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الخميس، 23 من أبريل/نيسان 2020:

لحظة بلحظة

وزارة الصحة الإسرائيلية: 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 14802 والوفيات إلى 192.

جامعة جونز هوبكنز: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 47272.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 1322 وفاة و20893 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

أمير قطر: لن يكون بالإمكان مواجهة ما سيخلفه الوباء من تبعات اقتصادية واجتماعية دون تعاون وتنسيق دوليين.

أمير قطر: أتوجه إلى قادة دول العالم لا سيما الصناعية الكبرى بالدعوة إلى التعاون لا التنافس في إنتاج اللقاحات.

أمير قطر: ندرس بالتشاور مع هيئات مختصة الوقت المناسب لفتح تدريجي لمجالات مختلفة بعد التأكد من حصر الوباء.

أمير قطر: عززنا الطواقم الطبية والتجهيزات اللازمة وأنشأنا مستشفيات ميدانية تتسع للآلاف ونتمنى ألا نحتاجها.

أمير قطر: حرصت الدولة على توفير جميع مستلزمات الوقاية الفردية في الأسواق وتأسست مصانع لم تكن قائمة.

أمير قطر: أدركنا مبكرا خطورة الأزمة واعتمدنا على خبراتنا في مواجهة الفيروس بالتعاون مع المنظمات الدولية.

وزارة الصحة المصرية: 11 وفاة و232 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 287 والإصابات إلى 3891.

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: تسجيل 1334 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في أمريكا إلى 46972.

الرئيس الفرنسي: قادة الاتحاد الأوربي اتفقوا على اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل إعادة إطلاق الاقتصاد الأوربي.

وزارة الصحة الفرنسية: 516 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي إلى 21856.

وكالة الإغاثة المدنية الإيطالية: 464 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 25500.

وزير الصحة التركي: 115 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2491.

الصحة الجزائرية: تسجيل 97 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 3007 والوفيات إلى 407.

وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 616 وفاة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 18738.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 13930.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 121.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 17,318 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليرتفع العدد إلى 842,624.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 1710 وفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة ليرتفع العدد إلى 46,785.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 688.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 908 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 42797.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 230 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 6490.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 623 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 7764.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 151.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3537.

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 56.

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 8756.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 90 حالة وفاة و1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 87026.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2399.

اتحاد النقل الجوي الدولي: خسائر شركات الطيران في الشرق الأوسط قد تصل إلى 24 مليار دولار بسبب كورونا.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 4635 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213024.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 440 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22157.

المركز الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 555.

المركز الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 4774 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 62773.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1716.

وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1224.

وزارة الصحة الباكستانية: تسجيل 770 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10503.

وزارة الصحة الباكستانية: تسجيل 14 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 220.

وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 14592.

معهد روبرت كوخ الألماني: تسجيل 2352 إصابة جديدة و215 وفاة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وزارة السياحة التايلندية: تراجع نسبة توافد السياح الصينيين بنسبة 94.2%.

وزارة السياحة التايلندية: تراجع نسبة توافد السياح الأجانب خلال شهر مارس آذار بنسبة 76.4%.

وزارة الصحة السودانية: تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 163.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل أكثر من 1700 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة.

بنما تعلن تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 4992 والوفيات إلى 144.

المكسيك تعلن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 10544 والوفيات إلى 970.

المكسيك تعلن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 10544 والوفيات إلى 970.

ترمب يقول إنه وقع الأمر التنفيذي لتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة.