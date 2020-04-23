كورونا: حكم غير مسبوق بسجن فلسطيني هرب من الحجر الصحي

أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن محكمة عسكرية قضت الخميس، بسجن فلسطيني ستة أشهر لهروبه من الحجر الصحي على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن الحكم على المدان، الذي تضمن كذلك غرامة مالية قدرها 500 دينار أردني، بتهمة "المضرة بصحة الإنسان من خلال عدم مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها".

وأضافت أن المُدان سيُحاكم في تهم أخرى وُجِّهت له، إذ يجري التحقيق معه على ذمتها من دون أن توضح المزيد من التفاصيل.

المحكمة العسكرية المركزية بهيئة القضاء العسكري بـ #غزة تحكم على المدان (أ، ط) الهارب من مركز الحجر الصحي الاحترازي بـ #رفح، بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 500 دينار أردني.#كورونا pic.twitter.com/ULDUaCIPNW — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 23, 2020

#شاهد| #صور| لوحات إعلانية في محافظات قطاع غزة ضمن حملة إعلامية للمكتب الإعلامي الحكومي لدعوة المواطنين للالتزام بتعليمات الجهات المختصة في إجراءاتها الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. pic.twitter.com/CcEjdZzPYZ — فلسطين الآن (@paltimes2015) April 22, 2020

وحسب البيان، فإن النيابة العسكرية بهيئة القضاء العسكري باشرت التحقيق معه، عقب إلقاء القبض عليه إثر هروبه من مركز الحجر الصحي الاحترازي المخصص للعائدين عبر معبر رفح مصر، السبت الماضي.

وهذه المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بالسجن في الأراضي الفلسطينية على خلفية التدابير الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتفرض السلطات في غزة حجرا صحيا إلزاميا لمدة 21 يوما لكل العائدين إلى القطاع الذي سجل 17 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أصاب 480 شخصًا في فلسطين، قضى منهم 4 أشخاص جراء الإصابة، في حين تعافى 92 مصابًا، حتى الآن.

وعالميًا، أصاب الفيروس مليونين و667 ألفًا و336 شخصًا، وأدوى بحياة 186 ألفًا و221 مصابًا، بينما تعافى نحو 731 ألف مصاب، حتى اللحظة.