"فاكرين رابعة".. مصريون يردون على غضب السيسي ويذكرونه بالمجزرة

بعد الغضب الذي بدا واضحًا على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بسبب ذكر اسم "رابعة" أمامه، رد ناشطون بالتفاعل عبر وسم (#فاكرين_رابعة) الذي دخل ضمن الأعلى تداولًا على تويتر في مصر.

وتداول ناشطون مقطع فيديو للسيسي وهو يعيد تسمية كوبري باسم النائب العام الراحل هشام بركات غاضبًا من تسميته بكوبري "ميدان رابعة العدوية" من قبل رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إيهاب الفار، وذلك خلال كلمة أمامه في افتتاح أحد المشروعات.

رئيس الهيئة الهندسية يعلن الانتهاء من كوبري ميدان رابعة.. والسيسي يقاطعه "كوبري الشهيد هشام بركات"#eXtranews pic.twitter.com/QNZXNJ80or — eXtra news (@Extranewstv) April 22, 2020

وكان السيسي كرر الاسم مرتين في نفس الوقت بعد أن أخطأ اللواء إيهاب في تسميته، ما اعتبره البعض، عدم رغبة السيسي في تذكر أحداث فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في القاهرة أغسطس/آب 2013، الذي أفضى إلى مجزة بحق مئات من أنصار الرئيس المصري الراحل محمد مرسي وكان السيسي آنذاك يشغل منصب وزير الدفاع.

وذكّر الناشطون السيسي باعتصام رابعة السلمي، والمجزرة التي ارتكبتها قوات الجيش والشرطة بحق مئات من أبناء الشعب المصري، وقال بعضهم إن رابعة "ستظل لعنة تلاحق السيسي ونظامه على مر السنين".

https://twitter.com/pery_ap/status/1252968671854710785?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال مغردون إن السيسي "لا يطيق أن يتذكر جرائمه والدماء التي تلخطت بها يده"، بينما أكد آخرون أن "الجنزال لم ينس بالأساس جرائمه، وأن هذا سبب غضبه".

وتفاعل عبدالله نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، مع وسم "فاكرين رابعة"، وأعاد نشر تغريدة لوالده عن مجزرة فض الاعتصام.

وبدأ مسلسل طمس معالم ميدان رابعة ورمزيته من خلال حملات إعلامية تشوه من احتشدوا فيه متمسكين بالشرعية ورافضين للانقلاب، ثم تغيير معالم الميدان وهندسته وشكله انتهاءً بتغيير اسمه إلى ميدان المدعي العام هشام بركات الذي لقي مصرعه في 29 يونيو/حزيران 2015 بتفجير سيارة مفخخة، واتُهم باغتياله جماعة الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

السيسي كان قرب يقوم يضرب رئيس الهيئة الهندسية قلمين عشان قال اسم ميدان رابعة !!

pic.twitter.com/p3RrGxnjcR — عســـل اســــــــــــــــود ‏ (@officialmasry1) April 22, 2020

وأعلنت السلطات المصرية في 17 يونيو/حزيران الماضي وفاة مرسي إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء جلسة محاكمته، ومنعت السلطات أسرته من دفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه في محافظة الشرقية وفق وصيته، كما منعت تشييع جثمانه، وبعدها بشهرين رحل ابنه عبدالله أيضًا بشكل مفاجئ، وأثيرت شكوك كثيرة دولية ومحلية في ملابسات وفاة الأب والابن.

ومحمد مرسي هو أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الحديث، وانتخب رئيسا للجمهورية في 30 يونيو/حزيران 2012، لكن حكمه لم يستمر إلا عاما واحدا، حيث انقلب عليه السيسي في 3 يوليو/تموز 2013، وبعد عام انتقالي تولى السيسي الرئاسة، وظل بها حتى الآن، في حين سُجن مرسي ووجهت إليه اتهامات في العديد من القضايا.

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#رابعة

هي لعنة الدم والظلم والقتل التي ستطارد هذا الجنرال السفاح المجرم الذي لا يتحمل ذكرها أو ذكراها #السيسي يغضب عند ذكر ميدان رابعة اليوم ويصر على تسميته باسم المجرم الراحل #هشام_بركات pic.twitter.com/1PMscE4WEk — Osama Gaweesh (@osgaweesh) April 22, 2020

السيسي ينفعل على رئيس الهيئة الهندسية اللواء إيهاب الفار إثر ذكره لكوبري محور ميدان رابعة ويطالبه بتسمية الكوبري باسم النائب العام الراحل «هشام بركات» طبعا.. كل قاتل يكره كل ما يذكره بجريمته والدماء التي تلطخ يديه.

لكننا #لن_ننسى و #لن_نسامح

وسيأتي وقت الحساب بأمر الله. pic.twitter.com/P6FYbpeCL7 — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) April 22, 2020

ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية قال احنا خلصنا محور رابعة ، راح بلحة اتصدم وقاله كلمنى عن كوبرى هشام بركات . رابعة مازالت تذكره بجرائمه. اللهم انتقم منه — Hosam alsharif (@smsmadam5) April 22, 2020

السيسي بيقول لعسكري من عساكره النهاردة :

اسمه ميدان هشام بركات !!

هيفضل اسمه #ميدان_رابعة

و هتفضل #رابعة تلاحقكم بالشهداء و الجرحى حتى يتحقق القصاص العادل منكم يا قتلة يا مجرمين pic.twitter.com/lEvCV2BEVa — إسلام عقل (@islamakel) April 22, 2020

#رابعة

هي لعنة الدم والظلم والقتل التي ستطارد هذا الجنرال السفاح المجرم الذي لا يتحمل ذكرها أو ذكراها #السيسي يغضب عند ذكر ميدان رابعة اليوم ويصر على تسميته باسم المجرم الراحل #هشام_بركات — Ahmed Shalaby (@AhmedShalaby51) April 22, 2020

#فاكرين_رابعة#السيسي كمان فاكرها و هيفتكرها و هيزعل كلما يسمعها و هتفضل الرمز الأفظع لإجرامه

هو لي انقلب و قتل وسجن و جوع و شرد و باع و خان و دمر…

تذكر يا سيسي أن الله قد يمهلك بعض الوقت.. لكن لن يهملك طول الوقت pic.twitter.com/y4D4Qj2IRE — مخلص لأفكار (@Mokhless_charaf) April 22, 2020

https://twitter.com/MHMDALIMOUSSA/status/1252959641887178752?ref_src=twsrc%5Etfw