رمضان الجمعة في السعودية وقطر ومصر والكويت والإمارات والسبت في عُمان

أعلنت السعودية والإمارات وقطر والكويت، مساء الخميس، أن الجمعة، غرة شهر رمضان المبارك، بينما أعلنت سلطنة عُمان أنه السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في السعودية، إن المحكمة العليا أعلنت أن الجمعة، الأول من شهر الصيام، إثر ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس.

وفي قطر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبر تويتر أن الجمعة، أول أيام رمضان المبارك إثر ثبوت رؤية الهلال.

غداً الجمعة 2020/4/24 هو أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ، وكل عام وأنتم بخير.#وزارة_الأوقاف#لأجل_قطر_كلنا_في_البيت#سلامتك_هي_سلامتي — وزارة الأوقاف – قطر (@AwqafM) April 23, 2020

وفي الإمارات، قالت لجنة التحري، إن الجمعة، غرة رمضان، بعد ثبوت رؤية هلاله مساء الخميس، حسب وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية، اليوم الخميس، أن غداً الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت لجنة الرؤية في البحرين أن الخميس هو المتمم لشعبان وغدا الجمعةهو أول أيام رمضان.

من جانبها، أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان، في بيان، عدم ثبوت رؤية هلال رمضان مساء الخميس.

وقالت "عليه قررت لجنة الاستطلاع أن يكون السبت، أول أيام الشهر الفضيل".

بيان عدم ثبوت رؤية #هلال_شهر_رمضان المبارك لعام 1441 هـ#عمان pic.twitter.com/XJr4j5TBGi — وزارة الأوقاف والشؤون الدينية – سلطنة عمان (@meraoman) April 23, 2020

وفي القاهرة، أعلنت دار الإفتاء المصرية، أمس الأربعاء، أن اليوم الخميس يوافق 30 شعبان 1441 هجرية، وأن شهر رمضان المعظّم يبدأ الجمعة.

وكان مفتي الديار التونسية قد أعلن امس الأربعاء صعوبة رصد الهلال بعد

غروب الشمس ما يعني اعتبار الجمعة أول أيام شهر رمضان.