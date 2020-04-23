البث الحي
سياسة

رمضان الجمعة في السعودية وقطر ومصر والكويت والإمارات والسبت في عُمان

يتزين شارع الخيامية في القاهرة القديمة بالفوانيس النحاسية أيقونة الاحتفال بشهر رمضان المبارك
يتزين شارع الخيامية في القاهرة القديمة بالفوانيس النحاسية أيقونة الاحتفال بشهر رمضان المبارك
23/4/2020

أعلنت السعودية والإمارات وقطر والكويت، مساء الخميس، أن الجمعة، غرة شهر رمضان المبارك، بينما أعلنت سلطنة عُمان أنه السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في السعودية، إن المحكمة العليا أعلنت أن الجمعة، الأول من شهر الصيام، إثر ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس.

وفي قطر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبر تويتر أن الجمعة، أول أيام رمضان المبارك إثر ثبوت رؤية الهلال.

وفي الإمارات، قالت لجنة التحري، إن الجمعة، غرة رمضان، بعد ثبوت رؤية هلاله مساء الخميس، حسب وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.
وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية، اليوم الخميس، أن غداً الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
وأعلنت لجنة الرؤية في البحرين أن الخميس هو المتمم لشعبان وغدا الجمعةهو  أول أيام رمضان. 

من جانبها، أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان، في بيان، عدم ثبوت رؤية هلال رمضان مساء الخميس.

وقالت "عليه قررت لجنة الاستطلاع أن يكون السبت، أول أيام الشهر الفضيل".

وفي القاهرة، أعلنت دار الإفتاء المصرية، أمس الأربعاء، أن اليوم الخميس يوافق 30 شعبان 1441 هجرية، وأن شهر رمضان المعظّم يبدأ الجمعة. 

وكان مفتي الديار التونسية قد أعلن امس الأربعاء صعوبة رصد الهلال بعد  
غروب الشمس ما يعني اعتبار الجمعة أول أيام شهر رمضان. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

ترمب يدفع ملايين لإعادة الفرز في ويسكونسن.. ومسؤول: تعرض للتضليل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة

مساع لوقف مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات بمليارات الدولارات

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)