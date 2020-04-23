دراسة الأجسام المضادة لكورونا في نيويورك تكشف إصابة 14% بالفيروس

قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو إن نتائج فحص للبحث عن أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولاية أثبت إصابة نحو 14 في المئة ممن تم فحصهم.

وأوضح كومو أنه تم فحص ثلاثة آلاف شخص بشكل عشوائي في محلات التسوق.

وقال كومو إن "هذا يعني أن هؤلاء الناس أصيبوا بالعدوى وقاموا بتطوير الأجسام المضادة"، مشيرا إلى أن البيانات يمكن أن تشير إلى معدل وفيات أقل مما قدره البعض.

وأضاف أن الفحص يعني أن هناك 2.7 مليون شخص تعرضوا للإصابة.

وتعد نيويورك بؤرة انتشار الفيروس الفتاك في الولايات المتحدة، التي شهدت حتى الآن أكثر من 49 ألف حالة وفاة، من بين أكثر من 870 ألف إصابة.