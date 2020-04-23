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سياسة

ترمب يهنئ المسلمين بشهر رمضان.. ماذا قال؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
23/4/2020

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، رسالة تهنئة للمسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، هنأ خلالها المسلمين بحلول الشهر المبارك.

وقال ترمب، "لقد رأينا خلال الأشهر الماضية مدى أهمية قوة الصلاة في الأوقات الصعبة، واليوم مع بداية شهر رمضان المبارك فأنا أدعو أن يجد أولئك الذين يحتفلون بهذا الوقت المقدس الراحة والطمأنينة في إيمانهم".

وأضاف "بالنسبة للملايين في جميع أنحاء العالم، يعتبر هذا الشهر الكريم فرصة لتجديد إيمانهم وتقويته من خلال الصيام بشكل صارم والصلاة بإخلاص والتأمل وقراءة القرآن والأعمال الخيرية".

واختتم قائلًا "إن هذه الأعمال تتماشى بشكل وثيق مع القيم العالمية التي تعززها العقيدة الإسلامية – السلام والرأفة وحب الآخرين واحترامهم".
ونشر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقال بومبيو في: "في هذه المناسبة المباركة على المسلمين في جميع أنحاء العالم، نتمنى أن يذكرنا شهر رمضان المبارك جميعًا بأهمية التعاطف وخدمة ودعم بعضنا بعضا، أتمنى لجميع الذين يحتفلون رمضان كريما".

وأكد المجلس الأوربي للإفتاء البحوث، أن غدا الجمعة سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك في الولايات المتحدة، فيما سيكون أول أيام عيد الفطر الأحد 24 مايو/ أيار.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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