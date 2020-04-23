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سياسة

بعد النمور والأسود.. كورونا يصيب القطط في أمريكا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
23/4/2020

أعلن مسؤولون بقطاع الصحة الأربعاء أن قطتين في نيويورك أصبحتا أول حيوانات أليفة تثبت إصابتها بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان  صحفي "كلتاهما مصاب بمرض تنفسي معتدل ومن المتوقع أن تتعافيا تماما".

وأضافت أنه لا يوجد دليل على أن الحيوانات الأليفة لها دور في نشر الفيروس في البلاد.

وأوضحت "لذلك لا مبرر لاتخاذ إجراءات ضد الحيوانين الأليفين من شأنها الإضرار برفاههما".

وانضمت القطط إلى القائمة بجانب النمور والأسود في نيويورك، وعدد صغير من الحيوانات الأخرى في جميع أنحاء العالم التي ثبتت إصابتها بالفيروس.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض الناس بالحد من تعامل حيواناتهم الأليفة مع الناس أو الحيوانات خارج منازلهم.

كما يجب على أي مالك حيوان أليف مصاب بالفيروس تجنب مخالطة حيواناته وارتداء قناع الوجه أثناء التعامل معه. 

هذا، و قال أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض  المعدية في الولايات المتحدة، وهو أعلى مسؤول صحة حكومي ضم فريق 

الطوارئ المكلف بمكافحة فيروس كورونا، إنه "ليس هناك دليل على أن الفيروس ينتقل من حيوان أليف إلى إنسان".

المصدر : وكالات
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