الأوقاف المصرية: لم نمنع "الأفراد" من قراءة القرآن الكريم في شهر رمضان

قالت وزارة الأوقاف المصرية إنها لم تمنع "الأفراد" من قراءة القران في شهر رمضان، وذلك إثر جدل بسبب تصريحات مسؤول بالوزارة خاصة بمعاقبة الأئمة الذي يذيعون قرآن المغرب في المساجد.

وقالت الوزارة في بيان "إنه لم يصدر عن الوزارة أي بيان بشأن منع قراءة القرآن ولن يصدر، بل إننا نحث جميع المسلمين في مصر وفي مشارق الأرض ومغاربها على الاهتمام بقراءة القرآن في الشهر الفضيل".

وذكرت الوزارة أن "قضية تعليق الجمع والجماعات وقصر عمل المساجد على رفع أذان النوازل، فهو ما تطبقه جميع الدول العربية والإسلامية حفاظًا على النفس البشرية في ضوء رأي الجهات الصحية المختصة."

واتهمت الوزارة من وصفتهم بـ" الجماعات المتطرفة"في الوقوف وراء الجدل.

وعلى الرغم من أن التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي والدعوات المطالبة بإقالة وزير الأوقاف جاءت إثر تصريحات خاصة بمعاقبة الأئمة الذين يبثون أي شيء في مكبرات الصوت بخلاف أذان النوازل، إلا أن بيان الوزارة جاء يتحدث عن "منع قراءة القرآن للأفراد".

وكان رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، جابر طايع، صرح في مداخلة تلفزيونية، أن رفع الأذان حصرًا هو المسموح به في المساجد.

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، جابر طايع يعلن أن الأذان فقط مسموح به خلال شهر رمضان

وبعد تأكيد طايع على أن رفع الأذان فقط هو المسموح به، شهدت مواقع سخطًا واسعًا ومطالبات بإقالة وزير الأوقاف.

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