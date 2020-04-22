البث الحي
سياسة

6 آلاف معلم مصري يطلبون الرحيل عن الكويت.. ما القصة؟

عمال مصريون وآسيويون عالقون في أحد مراكز الإيواء بالكويت
عمال مصريون وآسيويون عالقون في أحد مراكز الإيواء بالكويت
22/4/2020

قالت صحيفة "القبس" الكويتية إن 6 آلاف معلم ومعلمة من المصريين المقيمين في الكويت يرغبون في العودة إلى بلادهم مع أسرهم.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أمس الثلاثاء، أن المصريين ناشدوا سلطات بلادهم لفتح المجال الجوي مع الكويت واستقبال الراغبين في الرجوع بسبب حالتهم النفسية السيئة ومعاناة البعد عن أهلهم.

وأكدت أنهم مستعدون لتحمل مصاريف السفر وبدائل عدّة للحجر دون تكلفة عالية.

ورفع المعلمون نداء استغاثة مؤكدين أن إجازتهم الدراسية بدأت منذ نحو شهرين، وباتوا عالقين.

وقال ممثل المعلمين، السيد الملكي، للصحيفة: قمنا بحصر أعداد الراغبين في العودة عبر استبيان متكامل، وقد بلغوا حتى الآن نحو 6 آلاف، مضيفا أن وزارة التربية عطلت المدارس حتى شهر أغسطس، يعني قرابة خمسة أشهر، ومنحتنا الضوء الأخضر للسفر بلا «تصريح خروجية»، كما قدمت الكويت كل التسهيلات وستقوم بفحصنا في المطار، وهذا جهد تشكر عليه، ويخفف العبء عن المنظومة الصحية المصرية".

وأضاف الملكي للصحيفة أن حالة الكثير من المعلمين النفسية تأثرت سلبا، وأنهم مستعدون لتحمل مصاريف سفرهم، وحتى حجرهم في مصر، على أن يكون في مكان منخفض التكلفة مثل المدن الجامعية بالمحافظات أو المدارس ومراكز الشباب.

https://twitter.com/FemmeJoly/status/1252715092128432128?ref_src=twsrc%5Etfw

واستهجن مغردون عدم استجابة السلطات المصرية لمواطنيها في الكويت، وتنكرها لحقوقهم في وقت تسمح فيه بعودة آخرين من بلدان مختلفة.

https://twitter.com/Rahash82Alsh/status/1252865893551374340?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

ترمب يدفع ملايين لإعادة الفرز في ويسكونسن.. ومسؤول: تعرض للتضليل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة

مساع لوقف مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات بمليارات الدولارات

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي