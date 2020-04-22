6 آلاف معلم مصري يطلبون الرحيل عن الكويت.. ما القصة؟

قالت صحيفة "القبس" الكويتية إن 6 آلاف معلم ومعلمة من المصريين المقيمين في الكويت يرغبون في العودة إلى بلادهم مع أسرهم.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أمس الثلاثاء، أن المصريين ناشدوا سلطات بلادهم لفتح المجال الجوي مع الكويت واستقبال الراغبين في الرجوع بسبب حالتهم النفسية السيئة ومعاناة البعد عن أهلهم.

وأكدت أنهم مستعدون لتحمل مصاريف السفر وبدائل عدّة للحجر دون تكلفة عالية.

ورفع المعلمون نداء استغاثة مؤكدين أن إجازتهم الدراسية بدأت منذ نحو شهرين، وباتوا عالقين.

وقال ممثل المعلمين، السيد الملكي، للصحيفة: قمنا بحصر أعداد الراغبين في العودة عبر استبيان متكامل، وقد بلغوا حتى الآن نحو 6 آلاف، مضيفا أن وزارة التربية عطلت المدارس حتى شهر أغسطس، يعني قرابة خمسة أشهر، ومنحتنا الضوء الأخضر للسفر بلا «تصريح خروجية»، كما قدمت الكويت كل التسهيلات وستقوم بفحصنا في المطار، وهذا جهد تشكر عليه، ويخفف العبء عن المنظومة الصحية المصرية".

6 آلاف معلم #مصري يطلبون الرحيل! • باحوا لـ «القبس» بمعاناتهم: حالتنا النفسية سيئة.. ونعاني بسبب البُعد عن الأهل • ناشدوا سلطات بلادهم السماح بعودتهم • مستعدون لتحمل مصاريف السفر.. وبدائل عدة لـ #الحجر بلا تكلفة عاليةhttps://t.co/kqCpr7wa5L — القبس (@alqabas) April 21, 2020

وأضاف الملكي للصحيفة أن حالة الكثير من المعلمين النفسية تأثرت سلبا، وأنهم مستعدون لتحمل مصاريف سفرهم، وحتى حجرهم في مصر، على أن يكون في مكان منخفض التكلفة مثل المدن الجامعية بالمحافظات أو المدارس ومراكز الشباب.

https://twitter.com/FemmeJoly/status/1252715092128432128?ref_src=twsrc%5Etfw

واستهجن مغردون عدم استجابة السلطات المصرية لمواطنيها في الكويت، وتنكرها لحقوقهم في وقت تسمح فيه بعودة آخرين من بلدان مختلفة.

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6 آلاف معلم مصري يطلبون الرحيل

لبلادهم ومستعدون لتحمل تذاكر

السفر وبدائل للحجر .. حكومتهم

ترفض إجلائهم .. السؤال ليش ؟

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. — نجدي السبيعي (@Najdialsubaie_1) April 21, 2020

6 آلاف معلم مصري يبون يرجعون ديرتهم .. يامصر العريقة اخذوا رعاياكم https://t.co/yi6JSxUKMi — ﮼هنوف﮼سعود﮼الفرج (@HanoufAlfaraj) April 21, 2020

https://twitter.com/Rahash82Alsh/status/1252865893551374340?ref_src=twsrc%5Etfw