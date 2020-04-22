ولاية أمريكية تقاضي الصين بتهمة "إخفاء معلومات" عن وباء كورونا

رفعت ولاية ميزوري الأمريكية دعوى ضد الصين بتهمة إخفاء خطورة وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد والتسبب بالتالي "بأضرار" اقتصادية وبشرية "لا يمكن تعويضها".

وتستهدف الدعوى، التي قدمها المدعي الجمهوري في الولاية إريك شميت، الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الصيني ومسؤولين آخرين ومؤسسات في الصين.

وتتهمهم الدعوى "بإخفاء معلومات مهمة" في فترة ظهور الوباء واعتقال المبلغين عن ذلك وإنكار الطبيعة الشديدة العدوى لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب الدعوى تسبب "إخفاء المعلومات" الذي يتهم به الصين في "وباء عالمي حتمي" خلف وفيات وعواقب اقتصادية كبرى مع خسائر بمليارات الدولارات على الأقل لميزوري (وسط) بحسب الوثائق القانونية.

وطالبت ولاية ميزوري بالحصول على تعويض، لم يحدد، عن الأضرار التي تعرضت لها.

وفرص نجاح الدعوى قليلة لأن القانون الأمريكي يمنع عموما أي تحرك قضائي ضد حكومات أجنبية.

وتم تأنيب طبيب على الأقل من قبل السلطات في مدينة ووهان وسط الصين، التي كانت البؤرة الأولى للوباء، لأنه قام بالتحذير من انتشار فيروس مشابه لسارس بدون أن تكون طبيعته قد عرفت بعد. لكن لم ترد تقارير عن القبض على أي شخص أبلغ عن الوباء.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتهامات مماثلة الى الصين ، لكن بدون تقديم أدلة،معتبرا أنها أخفت الحصيلة الحقيقية للوفيات في البلاد، وهو ما نفته الصين بشدة.

ورد الناطق باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ قائلا إن "ما يسمى بدعوى لا تستند الى أي دليل، هو أمر سخيف جدا" مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذتها الصين "ليست من اختصاص محاكم أمريكية".

وأضاف: "منذ بدء انتشار الوباء، أيدت الحكومة الصينية باستمرار انفتاحا وشفافية وشعورا بالمسؤولية".

وسجلت ولاية ميزوري أكثر من 5800 إصابة بكوفيد-19 و177 وفاة على الأقل بحسب السلطات المحلية.