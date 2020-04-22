"ممنوع يجوع".. صرخة موجعة من مذيعة لبنانية تبكي على الهواء (فيديو)

تداول ناشطون، عبر منصات التواصل، فيديو للمذيعة اللبنانية يُمنى شري، وهي تبكي على الهواء، متأثرة بالأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعاني منها الشعب اللبناني.

وقالت يمنى، في مقطع الفيديو "ممنوع يجوع اللبناني، ممنوع ينذل ويعيش على الإعاشة وينتظر المساعدة، ممنوع. تخيلوا أهل لبنان بالطريق عم يطلعوا مين بيعطي كراتين؟ الشعب اللبناني ممنوع يجوع، ممنوع ينذل أكتر من هيك".

موقف مؤثر للإعلامية يُمنى شري حول الأوضاع المعيشية في لبنان 💔🙏 pic.twitter.com/W99TJNx207 — LEB NOW🔴 (@leb_now) April 20, 2020

ووجهت رسالة للبنانيين بالخارج قائلة "أنتم مظلومون، أنتم تعبتوا واتغربتوا وتركتوا أهلكم، أنتم أخوتي، أنا ربيت بلا ظهر، تغرّب أخي 30 عامًا، واليوم الدولة تحجز مصرياته. وأضافت: "إحنا بنقدر نعطي، بنقدر نصمد، عيشنا طول عمرنا صامدين".

وكانت يمنى، قد شاركت بإطلاق حملة لجمع التبرعات عبر قناة الجديد اللبنانية باسم "صامدون"، قبل أيام، طالبت فيها بمد يد العون من كافة بلدان العالم، لمساعدة المحتاجين من اللبنانيين.

ووجهت يمنى نداءً للبنانيين بالخارج للتبرع للحملة، عبر حسابها الشخصي في فيسبوك، قائلة: "نداء لكل أهلنا وأصحابنا المنتشرين بكل بلاد العالم وخاصة كندا وميشيغين كونوا معنا، جايين نحط ايدنا بإيدكن عبر هوا قناة الجديد ونمدّ جسر محبة وتواصل على توقيت كل لبناني منكن بكل أنحاء العالم، لمساعدة كل لبناني محتاج بوطنكن ونبقى #صامدون بوج وباء #كورونا وأملنا فيكن كبير".

وتفاعل ناشطون ومغردون تداولوا الفيديو، مع بكاء يمنى، وقالوا إنها أطلقت صرخة موجعة باسم كافة اللبنانيين.

وفي سياق متصل رجع اللبنانيون إلى الشوارع للاحتجاج مجددًا، رافعين هتافات الثورة، وعاد وسم #لبنان_ينتفض للظهور مجددًا بعد تفاعل واسع تزامنًا مع الحدث.

وتفاعل لبنانيون مجددًا عبر وسم #لبنان ينتفض، ووثّقوا من خلاله الصور والفيديوهات الجديدة لانطلاق مسيرات متجددة في عدد من محافظات لبنان.

وانطلقت مسيرات بالسيارات في محافظات لبنانية عدة، وتجمعت الجماهير في ساحة الشهداء، فيما بدأت السيارات بالمسيرات رافعين الأعلام اللبنانية.

ويطالب المحتجون بمحاسبة من يصفونهم بالفاسدين من السياسيين، واستعادة أموالهم وودائعهم كاملة من البنوك، وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية لكافة اللبنانيين.

يمنى شري 😪

بكيتيني معك ،صامدون

اللبناني ما لازم يجوع 🙏 — J .a . m (@JamalMahroum) April 19, 2020

ويشار إلى التزام المحتجين بمعايير السلامة الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، إذ حرص الكثير منهم على ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات بين بعضهم البعض.

ووثقت مقاطع فيديو، انطلاق عشرات السيارات، بمسيرات احتجاجية في عدد من المحافظات اللبنانية، احتجًاجًا على سوء الأحوال المعيشية والاقتصادية.

مئات السيارات في كل لبنان. وابواقها تطلق صفارات انذار للطبقة السياسية التي زادت الاوضاع سوءا وقهرا. ييدو ان هذا التحرك يشكل مؤشرا قويا ان الثورة ستعود الى الشارع قريبا وبشكل قوي فور انتهاء ازمة كورونا #لبنان_ينتفض #راجعين 🇱🇧 pic.twitter.com/M2qt3jS1VM — Salman Andary (@salmanonline) April 21, 2020

ووفقًا لما تداوله نشطاء مواقع التواصل، فإن تجمعات المحتجين بدأت بمحيط قصر الأونيسكو، بالعاصمة بيروت، وانطلقت مسيرة السيارات من الكورنيش البحري في منطقة عين المريسة.

ويرى مراقبون أن هذه المسيرات رغم تفشي كورونا دليل على إصرار اللبنانيين على استئناف ثورتهم بعد انتهاء الوباء.

عشرات السيارات تنطلق من ساحة الشهداء احتجاجا على اذاء الحكومة والاوضاع الاقتصادية. والجميع ملتزم باجراءات السلامة. #لبنان_ينتفض #راجعين pic.twitter.com/4PbEHdrhpU — Salman Andary (@salmanonline) April 21, 2020

ثورتنا ما بتموت

مسيرة سيارة من الشوف#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/uV6nGmXK4J — WAED Buhamdan (@w_buhamdan) April 21, 2020