مع ارتفاع وفيات كورونا ببريطانيا.. مسجد يستقبل موتى جميع الأديان (فيديو)

حوّل القائمون على مسجد ومركز إسلامي في بريطانيا، ساحة رئيسية فيه إلى مشرحة مؤقتة لموتى فيروس كورونا، مع زيادة حالات الوفيات جراء انتشار الفيروس.

وتم تركيب مشرحة مؤقتة في مرآب للسيارات بمسجد في مدينة برمنغهام وسط إنجلترا- ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في بريطانيا مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس.

وقال أحد أمناء مسجد الجامع المركزي في برمنغهام، إن المشرحة التي تسع 150 شخصا أقيمت لضمان حصول المسلمين المتوفين على طقوس الجنازة التقليدية على الرغم من شح الموارد.

وقال محمد زاهد في حديث لرويترز، أمس الثلاثاء "إن الأمر لمجرد تسهيل الراحة للعائلات، وإنهم يحصلون على طقوسهم في النهاية، ويتم دفنهم بطريقة مناسبة كمسلمين".

وعادة ما يتم دفن المتوفى في أقرب وقت ممكن ، ولكن زيادة عدد الوفيات يعني أن المشرحة ضرورية لحفظ الجثث في درجة حرارة منخفضة حتى يتم تخصيص أوقات الدفن.

وقال زاهد إنه على الرغم من أن ذلك أعطى طمأنينة للعائلات، إلا أن المعزين يجدون صعوبة أكبر في ظل الإغلاق، حيث يواجه الأهالي الحزن في منازلهم دون دعم الأصدقاء والعائلة.

In times of crisis, faith has been a powerful tool in responding to the needs of the time. We highlighted some of that contribution in our report. But here are some contributions British Muslims are making during COVID-19. #FaithAsTheFourthEmergencyService (Thread) 👇 pic.twitter.com/Pwiii6mRX5 — British Muslims (@APPGBritMuslims) April 20, 2020

Volunteers unload a delivery of coffins at a temporary mortuary set up in the car park of Central Jamia Mosque Ghamkol Sharif, Birmingham on April 15 2020 #COVID19 @SWNS pic.twitter.com/cblhDrt5BV — Adam Hughes (@AdamHughesPhoto) April 20, 2020

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وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي صور تحويل موقف انتظار السيارات بالمسجد المركزي بمدينة برمنغهام وسط إنجلترا إلى ساحة لاستقبال جثث ضحايا كورونا.

وقام متطوعون بتجهيز الساحة بخيمة كبيرة لكي تتسع للجثث من جميع الأديان ووضعها فيها بعد تكفينها إلى حين دفنها.

يأتي ذلك مع قلة أماكن وضع الجثث في ثلاجات مع الزيادة في أعداد الضحايا جراء الإصابة بفيروس كورونا.

يُذكر أن مسجد جاميا المركزي يحتوي على واحدة من أقدم المراكز لخدمات الجنازات الإسلامية بالمدينة.

Despite the far-right spreading conspiracies about British Muslim communities, here is some of the ways they are responding to COVID-19. The far-right however, are nowhere to be seen…🧐🤔#FaithAsTheFourthEmergnecyService Share this thread 👇🏽 https://t.co/RCzRBgxUBt — Naz Shah MP (@NazShahBfd) April 20, 2020