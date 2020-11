مع ارتفاع وفيات كورونا ببريطانيا.. مسجد يستقبل موتى جميع الأديان (فيديو)

حوّل القائمون على مسجد ومركز إسلامي في بريطانيا، ساحة رئيسية فيه إلى مشرحة مؤقتة لموتى فيروس كورونا، مع زيادة حالات الوفيات جراء انتشار الفيروس.

وتم تركيب مشرحة مؤقتة في مرآب للسيارات بمسجد في مدينة برمنغهام وسط إنجلترا- ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في بريطانيا مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس.

وقال أحد أمناء مسجد الجامع المركزي في برمنغهام، إن المشرحة التي تسع 150 شخصا أقيمت لضمان حصول المسلمين المتوفين على طقوس الجنازة التقليدية على الرغم من شح الموارد.

وقال محمد زاهد في حديث لرويترز، أمس الثلاثاء "إن الأمر لمجرد تسهيل الراحة للعائلات، وإنهم يحصلون على طقوسهم في النهاية، ويتم دفنهم بطريقة مناسبة كمسلمين".

وعادة ما يتم دفن المتوفى في أقرب وقت ممكن ، ولكن زيادة عدد الوفيات يعني أن المشرحة ضرورية لحفظ الجثث في درجة حرارة منخفضة حتى يتم تخصيص أوقات الدفن.

وقال زاهد إنه على الرغم من أن ذلك أعطى طمأنينة للعائلات، إلا أن المعزين يجدون صعوبة أكبر في ظل الإغلاق، حيث يواجه الأهالي الحزن في منازلهم دون دعم الأصدقاء والعائلة.

