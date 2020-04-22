مصر.. كورونا يعطل قروض تنفيذ السكك الحديدية ومترو الأنفاق

تسبب تأخر حصول وزارة النقل المصرية على قروض دولية بقيمة 1.8 مليار دولار بسبب وباء كورونا في تعطل تنفيذ بعض مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وقالت مصادر بالوزارة إن المفاوضات الحالية أشارت إلى تأخر الحصول على القروض لمنتصف عام 2021 بسبب إعادة ترتيب المؤسسات الدولية لأولوياتها للتصدي لتداعيات انتشار فيروس كورونا.

وكان مقررا أن تحصل وزارة النقل على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح مشروع تحويل قطار أبو قير في الإسكندرية إلى مترو أنفاق قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب تمويلات بـ 300 مليون دولار لتنفيذ ازدواج لعدد من خطوط السكك الحديدية للركاب.

وتضم قائمة البنوك التي ستمول المشروعات، بنك الاستثمار الأوربي، والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، والآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية.

بيع الأصول

ولمواجهة أزمة التمويل تعتزم هيئة السكك الحديدية تدبير جانب من تكاليف المشروعات من خلال طرح عدد من الأصول التابعة لها للبيع لتنفيذ مشروعات تجارية وإدارية وسكنية بقيمة إجمالية مبدئية 15 مليار جنيه.

وتشمل تلك الأصول ورشة سكة حديد أسوان، إضافة إلى جراج بطابقين، وتطوير مثلث بشتيل، وواجهة محطة قطارات صعيد مصر، ليقام عليها سلسلة من الأبراج السكنية والغرف الفندقية.

كما تشمل المشروعات إنشاء مجمع متعدد الاستخدامات في مدينة المنصورة، وأراض بشارعي الطيران والثورة بالقاهرة، وطلخا في محافظة الدقهلية، إلى جانب استغلال أراضٍ بمنطقة رملة بولاق بالقاهرة.

وتمتلك الهيئة نحو 192 مليون متر مربع من الأراضي موزعة في المحافظات المختلفة، تحتوي 70 مليون متر مربع منها فقط على خطوط ومحطات قطارات.

عبء الديون

كانت وكالة التصنيف الائتماني موديز أشارت في مذكرة نشرتها الأسبوع الماضي إلى مدى قدرة مصر على تحمل عبء الديون كنقطة ضعف، وهو ما يجعل التصنيف الائتماني للبلاد "عرضة لتشديد حاد ومستمر في الظروف التمويلية".

وبناء على هذا الضعف، وضعت موديز تقييم القوة المالية لمصر عند تصنيف "ca"، وهو التقييم الأقل الذي تحصل عليه مصر من الوكالة.