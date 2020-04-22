لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأربعاء 22 أبريل/نيسان)

حتى مساء الأربعاء، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على مليونين و610 آلاف، توفي منهم أكثر من 182 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 714 ألفًا آخرين، بحسب موقع "وورلد ميترز"

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الأربعاء، 22 من أبريل/نيسان 2020:

لحظة بلحظة

وزير الدفاع الإيطالي للجزيرة: تخطينا ذروة فيروس كورونا وعلينا أن نواصل الحذر من أجل الانتصار التام عليه.

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: 41.869 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة ترفع الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 830,789.

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: 3.180 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة ترفع الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 45.638.

وزارة الصحة الفرنسية: 544 وفاة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 21340 والإصابات تقترب من 120 ألفا.

وكالة الإغاثة الإيطالية: 437 وفاة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 25 ألفا و3.370 إصابة ترفع الإجمالي إلى 187 ألفا.

وكالة الإغاثة المدنية الإيطالية: تراجع الوفيات بفيروس كورونا واستمرار ارتفاع الإصابات.

وزير الصحة التركي: 3.084 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ترفع الإجمالي إلى 98.674.

وزير الصحة التركي: 117 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ترفع الإجمالي إلى 2376.

عاجل | وزارة الصحة الجزائرية: 10 وفيات جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 402 و99 إصابة ليرتفع عدد المصابين إلى 2910.

الصحة البريطانية: 759 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 18100.

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 52.

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 8238.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 114.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12772.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 37346 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 2711 حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل حالة وفاة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 10 وشفاء 75 ليرتفع عدد المتعافين إلى 689.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7141.

وزارة الصحة الإيرانية: 94 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 5391.

وزارة الصحة المغربية: 4 وفيات و168 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 149 والإصابات إلى 3377.

وزارة الصحة اللبنانية: حالة وفاة و5 إصابات بكورونا ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 22 والإصابات إلى 682.

السلطات الصحية في ألمانيا تعلن أنها ستبدأ تجارب سريرية أولى للقاح ضد فيروس كورونا.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل حالتي وفاة بكورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 13.

وزارة الصحة الكويتية: 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 2248.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 435 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 21717.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 4211 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 208389.

روسيا تسجل 57 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 513.

روسيا تسجل 5236 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 57999.

وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1143.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1614.

وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 14326.

معهد روبرت كوخ الألماني: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في ألمانيا إلى 4879 والإصابات إلى 145694.

وزارة الصحة الباكستانية: تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 9728.

وزارة الصحة الباكستانية: تسجيل 14 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 206.

وسائل إعلام سعودية: العاهل السعودي يوافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى 5 تسليمات.

30 إصابة جديدة بكورونا في الصين بينها 23 لقادمين من الخارج ليصل عدد الإصابات 82788 دون تسجيل وفيات جديدة.

وزارة الصحة المكسيكية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9501 والوفيات إلى 857.

وزارة الصحة السودانية تعلن تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13.

وزارة الصحة السودانية تعلن تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 140.

وزارة الصحة التونسية تعلن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 901.

ترمب: سأصدر أمرا تنفيذيا بتعليق إجراءات تلقي طلبات الهجرة وإصدار الإقامات الدائمة لمدة 60 يوما.

ترمب: نعيد فتح البلاد مرة أخرى وعشرون ولاية اتخذت قرار رفع قيود الإغلاق تدريجيا.

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر حزمة مساعدات طارئة للشركات الصغيرة بقيمة 480 مليار دولار لمواجهة آثار تفشي كورونا.