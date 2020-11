كورونا يحول بشرة طبيبين صينيين للون الأسود.. ما السبب؟

ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن طبيبين صينيين تحولت بشرتهما إلى اللون الأسود بعد إصابتهما بكورونا، جراء تأثر الكبد لديهما بالفيروس، إذ كانا يعانيان أعراضا شديدة.

وذكر طبيبهما المعالج لوسائل إعلام صينية إن لون بشرتهما غير الطبيعي ناتج عن اختلالات هرمونية بعد أن تضرر الكبد لديهما بسبب الفيروس.

وعبر الدكتور المعالج عن شكه في تسبب نوع معين من الأدوية في تحول بشرة الطبيبين إلى اللون الأسود، كان الطبيبان قد تناولاه في بداية العلاج، إلا أنه لم يذكر اسم هذا الدواء، وتوقع الطبيب عودة بشرتيهما إلى اللون الطبيعي بعد تحسن وظائف الكبد.

Wuhan doctors who were critically ill with coronavirus wake up to find that their skin has turned dark after virus damaged their liver https://t.co/WQFa5qONZ3 via @MailOnline

— STRANGER THAN FICTION NEWS (@jonrohnson) April 20, 2020