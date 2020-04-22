كورونا.. الإصابات تتجاوز 2.5 مليون عالميا وتحذير من موجة ثانية

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم 2,5 مليون شخص، 80% منهم في أوربا والولايات المتحدة، وسط تحذيرات من خبراء الصحة بموجة ثانية للوباء أكثر سوءًا.

وأحصيت مليونان ونحو 560 ألف إصابة بينها نحو 178 ألف وفاة وخصوصا في أوربا، القارة الأكثر تضررًا. وسجلت الولايات المتحدة، حيث لا تزال وتيرة تفشي الوباء هي الأسرع، أكثر من 819 ألف إصابة بينها أكثر من 45 ألف حالة وفاة.

تراجع في إيطاليا

تراجع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الثلاثاء في إيطاليا لليوم الثاني على التوالي بحسب حصيلة رسمية، وبلغ العدد الإجمالي 107709 مريضا أي أقل ب528 من الإثنين.

وسجلت البلاد 534 وفاة ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 24648.

وفي وقت سابق حذر المفوض الأعلى للحكومة لإدارة أزمة فيروس كورونا دومينيكو أركوري من أن "الوباء ما زال بيننا .. تراجعت قوته لكنه لا يزال موجودا".

وأعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أنه سيكشف قبل نهاية الأسبوع خطته لإخراج البلاد تدريجيا من العزلة المطبقة منذ التاسع من مارس/ آذار وتنتهي في الثالث من مايو/ أيار.

من ناحيته، رأى رئيس الهيئة الحكومية الصحية، أنه يمكن تخفيف بعض القيود، اعتبارًا من 4 مايو/ أيار، وتقييم ما يحصل وأخذ خطوة صغيرة إضافية كل أسبوع مع مراقبة ما يحدث".

فريق طبي في غرفة بها مصاب بأحد مستشفيات إيطاليا-21 أبريل (رويترز)

الولايات المتحدة

سجّلت الولايات المتّحدة مساء الثلاثاء وفاة أكثر من 2700 شخص جرّاء الفيروس خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية تعتبر من بين الأفدح على الإطلاق في هذا البلد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة أنّ الوباء أودى خلال 24 ساعة بحياة 2751 شخصاً لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 44.845 وفاة.

وتخطّى عدد الإصابات المؤكدة 800 ألف إصابة بعدما سجّلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية حوالى 40 ألف إصابة جديدة، في حين تماثل للشفاء حوالى 75 ألف مصاب.

وتعتبر حصيلة الوفيات المسجّلة الثلاثاء ضخمة بالمقارنة مع تلك المسجّلة قبل يوم واحد إذ بلغت الحصيلة اليومية للوفيات مساء الإثنين 1433 وفاة.

الولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير/ شباط هي الدولة الأكثر تضرّراً من الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، الثلاثاء بشأن تطوّرات فيروس كورونا "أرى النور في نهاية النفق".

تحذير من تفشي موجة ثانية أسوأ لفيروس كورونا في الولايات المتحدة (رويترز)

تحذير من موجة ثانية أسوأ

من ناحية أخرى حذر روبرت ردفيلد، مدير "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال فصل الشتاء القادم.

وقال ردفيلد، إن من المتوقع أن تكون هناك موجة ثانية للفيروس خلال فصل الشتاء القادم، وإنها قد تكون أقوى بكثير من الموجة الأولى لأنها ستبدأ على الأرجح مع بدء موسم الإنفلونزا.

وأوضح ردفيلد، في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست أمس الثلاثاء، أنه في الوقت الذي تواصل فيه موجة التفشي الحالي الانحسار ينبغي على السلطات التأهب لعودة محتملة لظهور الفيروس خلال شهور.

وقال "سيكون لدينا وباء الإنفلونزا ووباء كورونا في نفس الوقت" مضيفا أن هذه المواجهة المزدوجة ستجعل نظام الرعاية الصحية تحت ضغط أكبر مقارنة بموجة التفشي الأولى.

وردا على سؤال عن موجة من الاحتجاجات على أوامر بالبقاء في المنازل ودعوات "لتحرير" الولايات من مثل هذه القيود على غرار ما دعا إليه الرئيس دونالد ترمب على تويتر، قال ردفيلد "هذا لا يفيد".

ممرضة تقوم بالعناية بأحد مصابي فيروس كورونا-فرنسا 20 أبريل (رويترز)

فرنسا

سجّلت فرنسا الثلاثاء 531 وفاة إضافية بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية في وقت يتواصل فيه تراجع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات البلاد.

وأعلن مدير عام الصحة في فرنسا جيروم سالومون في مؤتمر صحفي وفاة 387 شخصا في المستشفيات و144 في دور رعاية المسنين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات على الأراضي الفرنسية إلى 20796 حالة.

وبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات الفرنسية 30106 أشخاص، أي أقل بـ478 من حصيلة اليوم السابق.

وانخفض عدد المصابين الذي يتلقون العلاج في العناية المركزة وبات أقل بـ250 من حصيلة اليوم السابق، وبات مجموع هؤلاء 5433، علما أن الحصيلة في تراجع مستمر منذ 13 يوما.

وسجّلت 12900 وفاة في المستشفيات منذ بدء تفشي الوباء، و7896 وفاة في دور رعاية المسنين، وقال سالومون إن الجائحة لا تزال نشطة في فرنسا مؤكدا ضرورة "مواصلة التعبئة".

وفرنسا في حالة إغلاق منذ 17 مارس/آذار قرّرتها الحكومة لاحتواء الفيروس، والأسبوع الماضي أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن القيود المفروضة ستخفف تدريجيا اعتبارا من 11 مايو/أيار.

وسيسمح للمدارس بإعادة فتح أبوابها تدريجيا، لكن ستبقى المقاهي ودور السينما والمرافق الثقافية مغلقة، كما ستلغى كل المهرجانات الصيفية حتى أواسط يوليو/ تموز على الاقل.