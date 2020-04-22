كاتبة وأكاديمي إماراتيان يتحدثان عن تقسيم اليمن ويمنيون يردون

يشهد موقع التواصل "تويتر" سجالًا حول تقسيم اليمن، إذ غرّدت كاتبة إماراتية عن أنه الحل المناسب للأزمة اليمنية، وفي الوقت نفسه تضامن أكاديمي إماراتي مع التقسيم، ورد عليهما يمنيون.

فقد تفاعل النشطاء اليمنيون مع تغريدة للإعلامية والروائية الإماراتية، نورا المطيري، قالت فيها إن الحل في اليمن يرتكز على ثلاث نقاط أساسية.

وأضافت المطيري في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، بجزء من مقال لها نشرته في موقع ذي ليفانت، أن الحلول الثلاثة ترتكز على تفكيك الدولة العميقة في الشرعيّة اليمنيّة، بتنفيذ اتّفاق الرياض رغمًا عن "الروافض"، وتوحيد الشمال بإنهاء وجود الإخوان واعتبارها "منظّمة إرهابيّة"، ثم حلّ الدولتين الشماليّة والجنوبيّة على أسس عادلة ومنصفة.

الحل في اليمن، يرتكز على ثلاث نقاط أساسية: تفكيك الدولة العميقة في الشرعيّة اليمنيّة بتنفيذ اتّفاق الرياض رغماً عن الروافض، وتوحيد الشمال بإنهاء وجود الإخوان واعتبارها منظّمة إرهابيّة، ثم حلّ الدولتين الشماليّة والجنوبيّة، على أسس عادلة ومنصفة. https://t.co/d1Uh7todWu — نورا المطيري 🕊 (@Noura_Almoteari) April 22, 2020

وانهالت التغريدات الساخرة عليها من قبل عرب ويمنيين، والتي يرى الكثير منها أن هذه التغريدة تمثل التوجهات السعودية والإماراتية في اليمن، متسائلين عن حديثها بهذه اللهجة تجاه اليمن واليمنيين وتقسيم بلادهم.

من خولك بمثل هكذا كلام ومن انتي حتي تقرري مصير وشعوب ودول يعني معك كم طبل في صفحتك على تويتر خلاص تحلي دول وتفككي شعوب اليمن اكبر من شخسيتك المزيفه واسمك الوهمي اهتمي بلدك انكان لك بلد وتركي اليمن وشانه — ابوصالح اليماني (@fahad_alndari) April 22, 2020

موضوعك فية قليلآ من الايجابيات والكثير من السلبيات،، اذا عجزت دول التحالف عن اعادة الشرعية الى صنعاء تحت ظل يمن موحد كما التزمت بذالك فلا يكون الحل في تقسيم الدولة وتجزائتها،، دولة تظل تحت سيطرتها والآخرى تترك في حروب مستمرة،، لن يسمح اي يمني بتقسيم وطنة وسلب سيادته من اي طرف،،! — مالك المزاحم (@mzajibdwe) April 22, 2020

https://twitter.com/1990Maard/status/1252927573736271872?ref_src=twsrc%5Etfw

الظاهر أن البلايستيشن مؤثر فيك

تلعبي بوبجي؟🤔 — نذير الدُّرَيْسِي 🇾🇪 (@AbuKena49030576) April 22, 2020

وقوبلت تغريدة المطيري بسخرية واسعة، ورفض اليمنيون تنظير المطيري وغيرها من الإماراتيين الذين يدندنون على وتر تقسيم اليمن، وحمَّلوا الإمارات مسؤولية الأوضاع المؤسفة في اليمن.

وتعرّف المطيري نفسها بأنها روائية وباحثة سياسية ومؤلفة رواية "جملون" وكتب أخرى، وهي تكتب مقالا سياسيا أسبوعيا في صحيفتي "البيان" الإماراتية و"عكاظ" السعودية.

وفي السياق، غرد الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله متضامنًا مع اليمنيين في عدن، وذلك بسبب معاناتهم مع تساقط أمطار غير مسبوقة على المدينة، ما أدى إلى غرق أجزاء واسعة منها.

قلوبنا مع اهلنا الكرام في #عدن_المستقلة عاصمة الجنوب العربي التي تعاني أشد المعاناة بسبب امطار غير مسبوقة. pic.twitter.com/diZoyDCc4o — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) April 22, 2020

ووصف الأكاديمي الإماراتي مدينة عدن بـ"المستقلة وعاصمة الجنوب العربي"، ما أثار حفيظة المغردين اليمنيين.

ورد مغردون مؤكدين أن حلم "عاصمة الجنوب العربي" لن تصل إليه الإمارات مهما فعلت وأنفقت المال والسلاح، مشيرين إلى أن التضامن الحقيقي يأتي برفع يد الإمارات عن عدن ووقف دعم الميليشيات.

لو كانت قلوبكم مع عدن يا دولة ساحل عمان لما ربيتم داخلها الثعابين ودعمتموها بالسلاح وقوضتم وجود الدولة لو كنتم صادقين يا إمارة ساحل عمان لكنتم اهتميتم بالبنى التحتية لهذه المدينة بدلا من اغراقها بالسلاح والفوضى ولو كنا نصدق اي دموع تُذرف كذباً، كنا صدقنا دموع التماسيح — هشام الزيادي 𐩠𐩦𐩱𐩣 (@HeshamAlziady) April 22, 2020

أنت لم تغرد من أجل عدن وأهلها!

أنت تريد فقط أن تعزز كلمة (عاصمة الجنوب العربي) الحلم الذي لن تصلوا إليه مهما فعلتم ومهما أنفقتم من مال وسلاح (فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون)

ونحن نفهم جيداً معنى (ثم) ومداها ومتى ينتهي أمرها. — د/عبد الوهاب التويتي (@twati1234) April 22, 2020

أنت لم تغرد من أجل عدن وأهلها!

أنت تريد فقط أن تعزز كلمة (عاصمة الجنوب العربي) الحلم الذي لن تصلوا إليه مهما فعلتم ومهما أنفقتم من مال وسلاح (فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون)

ونحن نفهم جيداً معنى (ثم) ومداها ومتى ينتهي أمرها. — د/عبد الوهاب التويتي (@twati1234) April 22, 2020

أكبر تضامن وتعاون من دولتكم هي رفع يدها عن #عدن وكف آذاها عن أهلها ووقف دعم المليشيات وستعود عدن أفضل مما كانت قبل مجيكم إليها — محمد قيزان (@mohgezan) April 22, 2020

https://twitter.com/Riyadh123465/status/1252921896779350016?ref_src=twsrc%5Etfw

الناس هناك ما يشتوش قلوبكم، تعرفوا بس تدعموا المليشيات بالأسلحة للعبث، ووقت الكوارث تدعموهم بقلوبكم! — صدام الكمالي Saddam Alkamali (@alkamali1985) April 22, 2020

صرفت الامارات العربية المتحدة ملايين الدولارات في مشاريع تخريبيه وقتل وتفرقة في اليمن ، بنت القواعد العسكرية وأسست كتائب والوية عسكرية غير خاضعة للدولة لاهداف لو انها انفقت هذه الأموال الجبارة في تنمية اليمن ولكن خيراً لها بمراحل هكذا تبدو عدن بعد خمس سنوات من الاحتلال الإماراتي — Muatasm Mansor | معتصم منصور (@AJEMuatasm) April 22, 2020

قلوبكم على الموانئ وليس أهل عدن …#الوحدة_اليمنية_خط_احمر — عبدالله محمد الإبـي (@AbDebby1) April 22, 2020

وأعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، أن عدن -العاصمة المؤقتة- مدينة منكوبة، جراء خسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة خلفتها سيول، وقال رئيس الحكومة معين عبد الملك، في تغريدة عبر تويتر، إن مدينة عدن منكوبة بسبب حجم الخراب والخسائر الهائلة بفعل المنخفض الجوي.

ودعا عبد الملك الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات الإغاثة إلى مساعدة الحكومة في مواجهة هذه الكارثة واحتواء أثارها المدمرة على حياة وممتلكات المواطنين.