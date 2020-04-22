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سياسة

كاتبة وأكاديمي إماراتيان يتحدثان عن تقسيم اليمن ويمنيون يردون

السيول تغرق مدينة عدن اليمنية والحكومة تعلنها مدينة منكوبة
السيول تغرق مدينة عدن اليمنية والحكومة تعلنها مدينة منكوبة
22/4/2020

يشهد موقع التواصل "تويتر" سجالًا حول تقسيم اليمن، إذ غرّدت كاتبة إماراتية عن أنه الحل المناسب للأزمة اليمنية، وفي الوقت نفسه تضامن أكاديمي إماراتي مع التقسيم، ورد عليهما يمنيون.

فقد تفاعل النشطاء اليمنيون مع تغريدة للإعلامية والروائية الإماراتية، نورا المطيري، قالت فيها إن الحل في اليمن يرتكز على ثلاث نقاط أساسية.

وأضافت المطيري في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، بجزء من مقال لها نشرته في موقع ذي ليفانت، أن الحلول الثلاثة ترتكز على تفكيك الدولة العميقة في الشرعيّة اليمنيّة، بتنفيذ اتّفاق الرياض رغمًا عن "الروافض"، وتوحيد الشمال بإنهاء وجود الإخوان واعتبارها "منظّمة إرهابيّة"، ثم حلّ الدولتين الشماليّة والجنوبيّة على أسس عادلة ومنصفة.

وانهالت التغريدات الساخرة عليها من قبل عرب ويمنيين، والتي يرى الكثير منها أن هذه التغريدة تمثل التوجهات السعودية والإماراتية في اليمن، متسائلين عن حديثها بهذه اللهجة تجاه اليمن واليمنيين وتقسيم بلادهم.

https://twitter.com/1990Maard/status/1252927573736271872?ref_src=twsrc%5Etfw

وقوبلت تغريدة المطيري بسخرية واسعة، ورفض اليمنيون تنظير المطيري وغيرها من الإماراتيين الذين يدندنون على وتر تقسيم اليمن، وحمَّلوا الإمارات مسؤولية الأوضاع المؤسفة في اليمن.

وتعرّف المطيري نفسها بأنها روائية وباحثة سياسية ومؤلفة رواية "جملون" وكتب أخرى، وهي تكتب مقالا سياسيا أسبوعيا في صحيفتي "البيان" الإماراتية و"عكاظ" السعودية.

وفي السياق، غرد الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله متضامنًا مع اليمنيين في عدن، وذلك بسبب معاناتهم مع تساقط أمطار غير مسبوقة على المدينة، ما أدى إلى غرق أجزاء واسعة منها.

ووصف الأكاديمي الإماراتي مدينة عدن بـ"المستقلة وعاصمة الجنوب العربي"، ما أثار حفيظة المغردين اليمنيين.

ورد مغردون مؤكدين أن حلم "عاصمة الجنوب العربي" لن تصل إليه الإمارات مهما فعلت وأنفقت المال والسلاح، مشيرين إلى أن التضامن الحقيقي يأتي برفع يد الإمارات عن عدن ووقف دعم الميليشيات.

https://twitter.com/Riyadh123465/status/1252921896779350016?ref_src=twsrc%5Etfw

وأعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، أن عدن -العاصمة المؤقتة- مدينة منكوبة، جراء خسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة خلفتها سيول، وقال رئيس الحكومة معين عبد الملك، في تغريدة عبر تويتر، إن مدينة عدن منكوبة بسبب حجم الخراب والخسائر الهائلة بفعل المنخفض الجوي.

ودعا عبد الملك الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات الإغاثة إلى مساعدة الحكومة في مواجهة هذه الكارثة واحتواء أثارها المدمرة على حياة وممتلكات المواطنين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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