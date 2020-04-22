قطر تقرر إقامة تراويح رمضان وخطبة الجمعة بشكل محدود

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في قطر، اليوم الأربعاء، إقامة صلاة تراويح شهر رمضان، وخطبة الجمعة، بأحد مساجد العاصمة، بشكل محدود.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن الوزارة استثنت من قرار إغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة والجمعة فيها "جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب".

وأوضحت أنه "ستقام فيه خطبة وصلاة الجمعة حصريا، بحضور 40 مصليا فقط، من أئمة ومؤذني الجامع والعاملين به، وصلاة العشاء والتراويح والقيام خلال شهر رمضان".

وأكدت الوزارة "استمرار رفع الآذان للصلاة في المساجد، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار كورونا".

بيان #وزارة_الأوقاف بشأن استمرار إيقاف خطبة الجمعة وصلاة الجماعة في مساجد قطر خلال شهر رمضان المبارك، مع نقل صلاة الجمعة وصلاة العشاء والتراويح والقيام من جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب حصرياً.#سلامتك_هي_سلامتي #لأجل_قطر_كلنا_في_البيت pic.twitter.com/pIaP4LRC0V — وزارة الأوقاف – قطر (@AwqafM) April 22, 2020

وفي وقت سابق، قررت السلطات السعودية، "إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات (10 ركعات) مع استمرار تعليق حضور المصلين".

والإثنين، أعلنت وزارة الأوقاف البحرينية، إقامة صلاة تروايح شهر رمضان في أحد مساجد العاصمة، لعدد محدود أيضا.

وتأتي هذه القرارات، في ظل تأكيد دول المنطقة على غلق المساجد في رمضان، والحث على صلاة التروايح في المنازل خشية تفشي فيروس كورونا.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب الوباء أكثر من مليونين و622 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 183 ألفا، وتعافى أكثر من 714 ألفا، وفق موقع "ورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.