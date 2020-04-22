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فنانون مصريون: "نجاهد" لإسعاد الناس في رمضان رغم كورونا والحظر

فنانون مصريون يتحدثون عن جهادهم لإسعاد الناس في رمضان
فنانون مصريون يتحدثون عن جهادهم لإسعاد الناس في رمضان
22/4/2020

عبر عدد من الفنانين المصريين عن معاناتهم وجهادهم الدؤوب لإنهاء مسلسلات رمضان، بينما يطلب الإعلام المصري دوما من الشعب الالتزام بالحظر المنزلي وعدم الخروج إلا للضرورة.

فالفنانون "معذورون" وفي "جهاد"، ولكن عامة الشعب الذي يخرج للعمل أو لحاجاته اليومية مستهتر وغير مسؤول، بحسب الإعلام المصري.

عدد من الفنانين المصريين عبروا عن هذا الأمر، آخرهم الممثلة المصرية "صابرين" التي قالت في تصريحات متلفزة "إحنا في جهاد برضه يا جماعة والله العظيم إحنا بنقعد بالـ 12 ساعة في التصوير مش عارفين هنروح إزاي في الحظر".

وردًا على المطالبين بوقف تصوير المسلسلات مثل ما حدث بإغلاق المساجد، كانت الممثلة "زينة" قد قالت في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات المصرية "الناس عمالة تتريق ويقولوا إذا كانوا قفلوا الجوامع مش عايزين يبطلوا تمثيل، أصل إحنا اللي هنسليكم، ثانيًا كورونا بدأ ينتشر بعد ما وصلنا لثلث المسلسل ومش هينفع نخرب بيت المنتج".

وكان نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي قد عبر عن "التضحيات" و"المجازفات" التي يبذلها الفنانون والعاملون لإنهاء مسلسلات رمضان في ظل الظروف الصعبة من أجل إسعاد الناس، فقال "إحنا بنغامر بكل اللي احنا فيه علشان نسعد الناس، مش معقولة رمضان بلا مسلسلات والناس في البيوت، دا قدرنا كفنانين".

ووصف زكي مممثلي المسلسلات "بالجنود المحاربين" الذين يضحون بأنفسهم وينزلون من بيوتهم برغم الظروف الصعبة من أجل إسعاد الناس.

لكن في المقابل، هناك فنانون آخرون يرون أن رمضان هذا العام فرصة للتقرب إلى الله في ظل الظروف الحالية، مثل الممثل "مصطفى شعبان" الذي قال في تغريدة "يمكن دا أول رمضان من 8 سنين معنديش فيه مسلسل،رمضان بالنسبة لي هيكون عبادة ومتابعة لبعض الأعمال الدرامية ونتناقش فيها".

وكان الممثل المصري "محمد رمضان" قد احتفل بإنهاء تصوير مسلسله الجديد الذي سيعرض بشهر رمضان، بحضور جميع العاملين بالمسلسل كما يظهر الفيديو، وذلك رغم تحذيرات الجميع بشأن خطورة التجمعات، ومنع السلطات المصرية لها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وانتقد ناشطون تعامل الإعلام المصري المزدوج مع عامة الشعب الذي يضطر للنزول والتزاحم من أجل لقمة العيش من ناحية، وتعامله مع الفنانين الذين ينزلون ويتزاحمون أيضًا لإنهاء تصوير مسلسلات رمضان، من ناحية أخرى.

فالمصريون دائمًا ما يوبَخون من طرف الإعلام المصري على نزولهم وتكدسهم بالمواصلات، والأسواق، وغيرها من الأماكن العامة، لكن الفنانين "معذرورين" وفي "جهاد" و"يضحون من أجل إسعاد الناس"، وفق الناشطين.

الممثلة "داليا البحيري" أيضا استنكرت التعاطف مع العمالة اليومية ونزولهم الاضطراري لحاجتهم الشديدة للعمل، وقالت إنها سترفض أي مدافع عنهم قائلة: "هديله بالشبشب على بقه عشان أنا فاض بيا"، وقالت إن المؤسسات الخيرية "بدأوا يشحتوا عليهم".

ورد عليها بعض المغردين مستشهدين بعدم توقف تصوير مسلسلات رمضان رغم كورونا وآخرها الفيديو الذي انتشر لمحمد رمضان بعد انتهاء تصوير مسلسله وظهر فيه الجميع بلا مراعاة لأي قواعد وقاية من كورونا.

وفي ظل الظروف الراهنة دعا الكثير من المصريين إلى مقاطعة مسلسلات رمضان هذا العام، واستغلال الشهر الفضيل في العبادة، من خلال منصات التواصل الاجتماعي عبر هاشتاج: #مقاطعة_مسلسلات_رمضان، و#قاطعوا_مسلسلات رمضان.

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https://twitter.com/Om3Youssef/status/1248305141280919562?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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