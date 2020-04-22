"فلسطين قضيتي".. ناشطون يدافعون عن القدس ضد "الذباب الإلكتروني"

تفاعل نشطاء مناصرون للقضية الفلسطينية مع وسم #فلسطين_قضيتي، دعمًا للقضية الفلسطينية أمام التحديات التي تواجهها، وردأ على من يتبرؤون منها.

وتداول مغردون فلسطينيون وأردنيون وعرب، الوسم معبرين عن انتمائهم ودعمهم للقضية الفلسطينية.

ويأتي الوسم اليوم، ردًا على وسمٍ أطلقه ما يسمى بــ "الذباب الإلكتروني" "فلسطين ليست قضيتي"، الذي يهاجم القضية الفلسطينية، ويتبرأ البعض منها.

وأكد المغردون عبر وسم "فلسطين قضيتي"، أن الانتماء إلى القضية الفلسطينية هو شأن الأحرار حول العالم، أمام عقود طويلة من الاحتلال والجرائم المتكررة، وأن قضية القدس هي قضية كل عربي ومسلم، ليصبح الوسم من الأعلى تفاعلاً على تويتر.

وقال أحد الناشطين من الكويت في تغريدة له: "ستبقى فلسطين قضية الكويت الأولى حتى تسقط الدولة الصهيونية"!

https://twitter.com/itsQaiss/status/1252779566801784840?ref_src=twsrc%5Etfw

وعبر محمد بن حوقان المالكي من السعودية عن دعمه ونصرته لقضية فلسطين من خلال بعض أبيات من الشعر.

#فلسطين_قضيتي من يوم انا طفل ( اصوّبك ) وتخطيّني

واجرح (عدوك )وتشتمني على جرحه مبادراتي… وتاريخي ..يغطيني

تاريخ مثبوت (نقطة واقلب الصفحة) قصة عطاء السعودي (للفلسطيني)

اذا قراها السليم تجيب له (قرحة) يدرسونه ثقافة (كم بتنطيني )؟

واحنا نعلمه كيف يقسّم الفسحة pic.twitter.com/tl6SrC33Sh — محمد بن حوقان المالكي (@binhowgan) April 22, 2020

ونشر شعبان البنا من مصر فيديو لعرض عسكري للجيش المصري، وقال: "كل شيء ممكن أن يتغير إلا الصادقين في مشاعرهم لا يتغيرون أبدا."

#فلسطين_قضيتي كل شي ممكن أن يتغير إلا الصادقون في مشاعرهم لا يتغيرون أبداً.🇪🇬🇪🇬👇👇❤️❤️ pic.twitter.com/fl59cPzZiW — شعبان البنا🇪🇬🇸🇦 (@sh20000b) April 22, 2020

واقتبس الناشط الحقوقي وسيم الصغيروي مقطعًا من كتاب للشيخ يوسف القرضاوي عن قضية فلسطين وهو: "إن القدس ليست للفلسطينيين وحدهم، وإن كانوا أولى الناس بها، وليست للعرب وحدهم، وإن كانوا أحق الأمة بالدفاع عنها؛ وإنما هي لكل مسلم أيا كان موقعه في مشرق الأرض أو مغربها، في شمالها أو جنوبها، حاكما كان أو محكوما، متعلما أو أميا، غنيا أو فقيرا، رجلاً أو امرأة."

"إن القدس ليست للفلسطينيين وحدهم، وإن كانوا أولى الناس بها، وليست للعرب وحدهم، وإن كانوا أحق الأمة بالدفاع عنها؛ وإنما هي

لكل مسلم أيا كان موقعه في مشرق الأرض أو مغربها، في شمالها أو جنوبها، حاكما كان أو محكوما، متعلما أو أميا، غنيا أو فقيرا، رجلاً

أو امرأة" #فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/625ENe0krM — W.Sghiouri وسيم الصغيوري (@WSghiouri) April 22, 2020

وفيما يلي بعض التفاعلات الأخرى من مختلف البلدان العربية:

قولوا للقـدس أنّي سأزورها وأطفِأ شَيئاً من شوقي لها

قولوا لها أن الرؤيا سَتُدركُنا يَوماً واللّقاءُ ليس ببعيد#فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/MS30LAxrhk — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) April 22, 2020

قد تعهّد ملوك هذه البلاد منذ تأسيسها حتى الساعة على الدفاع عن قضية فلسطين، لأنها ليست قضية شعب، أو حزب، بل هي قضية أمّة. الدفاع عنها شرف، والتآمر عليها خذلان، "واللهُ غالبٌ على أمرِهِ ولكنّ أكثرَ الناسِ لا يعلمون".#فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/n5xccXiO6n — خالد عون (@khalid_oun) April 22, 2020

https://twitter.com/AYOUB_Moh780/status/1252881701308694529?ref_src=twsrc%5Etfw

إسلامياً: المسجد الأقصى أولى القبلتين ومسرى الرسول عربياً: فلسطين محتلة من كيان خارجي مجرم أخلاقياً: لا نقبل بتعذيب الأطفال واغتصاب النساء وقتل الرجال وتهجير الملايين وسرقة الأوطان وتزوير التاريخ لا حياد في قضايا الظلم، إما تنصر المظلوم أو تصفق للظالم.#فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/M19Mg2Vknm — محمّد فروانه (@MohdFarwana) April 22, 2020

#فلسطين_قضيتي و قضيةُ كل إنسانٍ سويّ لا يرضى الظلم و لا العدوان بعيداً عن جنسيته أو دينه أو توجهه! فلسطين قضيةٌ عادلة ترفع من شأن من يحملها وينادي بها!

تأبى النفس البشرية بفطرتها السليمة أن تكون في صف شرذمة الصهاينة المجرمين!

(من مجزرة حي الشجاعية)

pic.twitter.com/y8j4Yuvd7F — Ahmad Yousef (@AhmadOmishat) April 22, 2020

سأل المذيع الملك فيصل: ماذا تتمنى أن يتغير في العالم؟

فقال الملك: أول كل شيء.. زوال إسرائيل.. هذه أمنية كل مواطن سعودي#فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/FQXPXnBZ9J — سعوديون ضد التطبيع (@Saudis2018) April 22, 2020

#فلسطين_قضيتي وسم أطلقه الفضلاء لمقاومة وسم صنعه الذباب الحكومي في بلادنا بعنوان"فلسطين ليست قضيتي"

لأن قضية"من أمرهم"هي الرقص والغناء ومحاربة الخير وتسوّل الحوثيين والطاعة لترمب وكوشنر !

هذه بشارتكم:

(لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم) — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) April 22, 2020