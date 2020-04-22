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سياسة|فلسطين

"فلسطين قضيتي".. ناشطون يدافعون عن القدس ضد "الذباب الإلكتروني"

تفاعل ناشطون كثر بمواقع التواصل عبر وسم فلسطين_قضيتي
تفاعل ناشطون كثر بمواقع التواصل عبر وسم فلسطين_قضيتي
22/4/2020

تفاعل نشطاء مناصرون للقضية الفلسطينية مع وسم #فلسطين_قضيتي، دعمًا للقضية الفلسطينية أمام التحديات التي تواجهها، وردأ على من يتبرؤون منها.

وتداول مغردون فلسطينيون وأردنيون وعرب، الوسم معبرين عن انتمائهم ودعمهم للقضية الفلسطينية.

ويأتي الوسم اليوم، ردًا على وسمٍ أطلقه ما يسمى بــ "الذباب الإلكتروني" "فلسطين ليست قضيتي"، الذي يهاجم القضية الفلسطينية، ويتبرأ البعض منها.

وأكد المغردون عبر وسم "فلسطين قضيتي"، أن الانتماء إلى القضية الفلسطينية هو شأن الأحرار حول العالم، أمام عقود طويلة من الاحتلال والجرائم المتكررة، وأن قضية القدس هي قضية كل عربي ومسلم، ليصبح الوسم من الأعلى تفاعلاً على تويتر.

وقال أحد الناشطين من الكويت في تغريدة له: "ستبقى فلسطين قضية الكويت الأولى حتى تسقط الدولة الصهيونية"! 

https://twitter.com/itsQaiss/status/1252779566801784840?ref_src=twsrc%5Etfw

وعبر محمد بن حوقان المالكي من السعودية عن دعمه ونصرته لقضية فلسطين من خلال بعض أبيات من الشعر. 

ونشر  شعبان البنا من مصر فيديو لعرض عسكري للجيش المصري، وقال: "كل شيء ممكن أن يتغير إلا الصادقين في مشاعرهم لا يتغيرون أبدا."

واقتبس الناشط الحقوقي وسيم الصغيروي مقطعًا من كتاب للشيخ يوسف القرضاوي عن قضية فلسطين وهو: "إن القدس ليست للفلسطينيين وحدهم، وإن كانوا أولى الناس بها، وليست للعرب وحدهم، وإن كانوا أحق الأمة بالدفاع عنها؛ وإنما هي لكل مسلم أيا كان موقعه في مشرق الأرض أو مغربها، في شمالها أو جنوبها، حاكما كان أو محكوما، متعلما أو أميا، غنيا أو فقيرا، رجلاً أو امرأة."

وفيما يلي بعض التفاعلات الأخرى من مختلف البلدان العربية:

https://twitter.com/AYOUB_Moh780/status/1252881701308694529?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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