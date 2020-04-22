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سياسة|السودان

على خطى السيسي.. ما حقيقة إنشاء عاصمة إدارية في السودان؟

محمد حمدان دقلو- نائب رئيس مجلس السيادة السوداني
محمد حمدان دقلو- نائب رئيس مجلس السيادة السوداني
22/4/2020

أفادت مصادر إعلامية سودانية اعتزام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي إنشاء مدينة ادارية بتكلفة 3 مليارات دولار، في تجربة تستحضر ما قام به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ونفى مصدر من قوات الدعم السريع الخبر لصحيفة (السوداني) الالكترونية، دون إصدار نفي رسمي من قبل قوات الدعم السريع.

كسب التأييد

وقد استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان هذا الأمر، وقالوا إن ما يفعله حميدتي يشابه تمامًا ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي في مصر.

وقال رواد من مواقع التواصل الاجتماعي  إن حميدتي يسعى إلى كسب تأييد شعبي بما يقوم به من أعمال في الفترة الأخيرة.

وأشاروا في ذلك إلى بناء مركز للعزل الصحي تابع لقوات الدعم السريع وإرسال قوافل طبية إلى مدينة بورتسودان.

وقالوا إن تلك الخطوة ترمي لاستمالة أهل المدينة طمعًا في سيطرته على الموانئ البحرية في المنطقة.

لجنة الطوارئ الاقتصادية

كان حميدتي قد أدى القسم يوم السبت الماضي كرئيس للجنة الطوارئ الاقتصادية فيما عين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك نائبا له.

وأثار الأمر تساؤلات حول تعيين حميدتي الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس السيادة في منصب تنفيذي.

وكان من المفترض أن يشغل المنصب أعضاء الحكومة الانتقالية خاصة أن دور المجلس السيادي دور تشريفي حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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