على خطى السيسي.. ما حقيقة إنشاء عاصمة إدارية في السودان؟

أفادت مصادر إعلامية سودانية اعتزام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي إنشاء مدينة ادارية بتكلفة 3 مليارات دولار، في تجربة تستحضر ما قام به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ونفى مصدر من قوات الدعم السريع الخبر لصحيفة (السوداني) الالكترونية، دون إصدار نفي رسمي من قبل قوات الدعم السريع.

كلما رأيت حميدتي يفتتح مكانا، ويمتدح أناسا، ويتوعد من فسد، ومن قتل ومن هرب ومن خبأ ومن تاجر بالقانون. أتذكر أنه قاتل. فلا ترجو من قاتل رحمة. ولا وعدا ولا سلاما ولا رأفة.

لقد أدمن القتل وأدمن المكر . تذكروا دوما أنه قاتل. — ⁦💎💎💎 (@nawahy) April 21, 2020

حمدان دقلو في دور السيسي بالخطوات. — مُهرطق (@Mo_hartiq) April 21, 2020

كسب التأييد

وقد استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان هذا الأمر، وقالوا إن ما يفعله حميدتي يشابه تمامًا ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي في مصر.

وقال رواد من مواقع التواصل الاجتماعي إن حميدتي يسعى إلى كسب تأييد شعبي بما يقوم به من أعمال في الفترة الأخيرة.

وأشاروا في ذلك إلى بناء مركز للعزل الصحي تابع لقوات الدعم السريع وإرسال قوافل طبية إلى مدينة بورتسودان.

وقالوا إن تلك الخطوة ترمي لاستمالة أهل المدينة طمعًا في سيطرته على الموانئ البحرية في المنطقة.

عاصمة ادارية بالسودان= عاصمة ادارية بمصر.

حميدتي = السيسي.

التمويل= دولة الإمارات.

الهدف = انتخاب حميدتي رئيسا. — Isam Ahmed (@IsamAhm18768300) April 21, 2020

الحاجة الظريفة انو الشعب فاهم حميدتي مهما يعمل و يسوي مافي زول حيرضى بيهو احنا بينا دم. https://t.co/FlaG8d9DFQ — Mohammed. (@moawi99) April 21, 2020

لجنة الطوارئ الاقتصادية

كان حميدتي قد أدى القسم يوم السبت الماضي كرئيس للجنة الطوارئ الاقتصادية فيما عين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك نائبا له.

وأثار الأمر تساؤلات حول تعيين حميدتي الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس السيادة في منصب تنفيذي.

وكان من المفترض أن يشغل المنصب أعضاء الحكومة الانتقالية خاصة أن دور المجلس السيادي دور تشريفي حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.

#حميدتي مصاب بفيروس الموانئ وليس لحماية اهل بورتسودان من فيروس كورونا يريد ان يسيطر على كل موانئ السودان بأمر من اسيادة

هذا هو ملخص اهتمام حميدتي ببورتسودان #القومه_للسودان https://t.co/bTk4s6vGVn — معتصم القرجي 🇸🇩 (@Mutasim20101) April 21, 2020

كل ما تحس انو حميدتي زول كويس وبدأ يساعد في تصليح الوضع الاقتصادي ، ويدفع قروش ، اتذكر انو دي قروشنا وقروش البلد المنهوبة ، ما قروش ورثها من ابوهو ، وهو كلب و قاتل وسفاح وحرامي. — أدم (@tobenormal4) April 21, 2020